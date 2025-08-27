Francos se presenta hoy en Diputados bajo presión por las denuncias de coimas y el fentanilo mortal

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta este miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno como las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el silencio de Javier Milei y la falta de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado, con un centenar de fallecidos.
La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada. Constituye su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024.
La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas, y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.
Los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del presidente, la secretaria general Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada.
De todos modos, las 1.300 preguntas enviadas por escrito por los diputados a Francos no incluyeron este tema, ya que los audios se conocieron después del cierre del proceso de consultas.
Sin embargo, desde la Casa Rosada descuentan que la oposición buscará arrinconar al funcionario con múltiples consultas sobre el tema, amparados en el protocolo que permite el intercambio directo durante la sesión.
Además, el caso de la cripto $Libra, que involucra también a Milei en una denuncia por estafas, será otro de los temas que concentrarán la atención de los legisladores.
Los libertarios también anticipan que Francos deba enfrentar muchas preguntas sobre los recientes vetos presidenciales y sobre los decretos anulados por el Senado.