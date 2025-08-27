Francos se presenta hoy en Diputados bajo presión por las denuncias de coimas y el fentanilo mortal

El jefe de Gabinete brinda este mediodía un nuevo informe de gestión, en un clima desfavorable para el oficialismo por los recientes escándalos.

En un clima tenso, Guillermo Francos da la cara en la Cámara de Diputados para su informe de gestión

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta este miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno como las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el silencio de Javier Milei y la falta de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado, con un centenar de fallecidos.

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada. Constituye su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024.

Embed - SESIÓN INFORMATIVA: 27 de agosto de 2025 - Dr. Guillermo Francos | EN VIVO | Diputados Argentina La crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas, y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.

Los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis y quien fuera abogado y amigo personal del presidente Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del presidente, la secretaria general Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada.

De todos modos, las 1.300 preguntas enviadas por escrito por los diputados a Francos no incluyeron este tema, ya que los audios se conocieron después del cierre del proceso de consultas.