27 de agosto de 2025 - 15:32

En el barro: otro bochornoso cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en plena sesión

Lilia Lemoine y Marcela Pagano se cruzaron durante el informe del jefe de gabinete Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados.

Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a cruzarse en una sesión.

Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a cruzarse en una sesión.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Javier Milei junto a Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez.

17 de agosto: Javier Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada

Por Redacción Política
Atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora 

Atacaron a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar de urgencia a la comitiva

Por Redacción Política

Todo comenzó cuando la diputada del bloque Coherencia, en el inicio de su interrogatorio a Francos, observó que su ex aliada política del bloque libertario, tapaba la cámara y no dejaba que se viera en la transmisión en vivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1960756758588350742&partner=&hide_thread=false

"Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones", expresó Pagano en el micrófono, con una mirada de furia, ante el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Menem pidió que Lemoine se sentara en su banca y esto permitió que la exposición de Pagano continuara.

Pero siguieron los gestos provocadores. En un pasaje, Lemoine, con gestualidades irónicas, se puso a grabar con su celular a la experiodista Pagano mientras preguntaba sobre la presencia de agentes de la SIDE en su área de gobierno, en medio de gritos de la bancada libertaria.

Luego Lemoine se paró al lado de Pagano, buscando amedrentar a su exaliada política. En este punto, quien grababa con su celular era nada menos que la mendocina Lourdes Arrieta, que integra el bloque Coherencia con Pagano.

No es la primera vez que Lemoine y Pagano se enfrentan en medio de una sesión de Diputados. En marzo, además de gritos e insultos, una diputada cercana a Pagano le arrojó un vaso de agua a Lemoine y a otra legisladora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Dataclave/status/1960745635856179666&partner=&hide_thread=false

Este miércoles se repitió la imagen, en medio de las versiones lanzadas por el oficialismo que vincularon a Pagano a la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, O sea, las grabaciones que revelaron un esquema de supuestas coimas en la Andis.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo

Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia"

Por Redacción Política
Caso Nisman: Imputaron a la exfiscal Viviana Fein

Caso Nisman: imputaron a la exfiscal Viviana Fein por irregularidades en la escena del crimen

Por Redacción Política
Francos dijo que se orquestó operación política con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría.

Francos dijo que se "orquestó una operación política" con los audios por presuntas coimas y anunció una auditoría

Por Redacción Política
La Boleta Única Papel de Mendoza. 

Boleta Única Papel: la Nación logró un bajo costo de impresión y la Provincia busca adherir a esa licitación

Por Martín Fernández Russo