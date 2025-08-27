En el barro: otro bochornoso cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en plena sesión

Otra vez se enfrentaron en una sesión las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano y el cruce terminó en gritos y gestos fuera de lugar, que dejaron en segundo plano tanto al informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos como a las consultas de los legisladores sobre los audios de Diego Spagnuolo por preguntas coimas en Discapacidad.

Todo comenzó cuando la diputada del bloque Coherencia , en el inicio de su interrogatorio a Francos, observó que su ex aliada política del bloque libertario, tapaba la cámara y no dejaba que se viera en la transmisión en vivo.

"Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones" , expresó Pagano en el micrófono, con una mirada de furia, ante el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem .

Menem pidió que Lemoine se sentara en su banca y esto permitió que la exposición de Pagano continuara.

Pero siguieron los gestos provocadores. En un pasaje, Lemoine, con gestualidades irónicas, se puso a grabar con su celular a la experiodista Pagano mientras preguntaba sobre la presencia de agentes de la SIDE en su área de gobierno, en medio de gritos de la bancada libertaria.

Luego Lemoine se paró al lado de Pagano, buscando amedrentar a su exaliada política. En este punto, quien grababa con su celular era nada menos que la mendocina Lourdes Arrieta, que integra el bloque Coherencia con Pagano.

No es la primera vez que Lemoine y Pagano se enfrentan en medio de una sesión de Diputados. En marzo, además de gritos e insultos, una diputada cercana a Pagano le arrojó un vaso de agua a Lemoine y a otra legisladora.

#AHORA | Se calienta el recinto: durante el discurso de Marcela Pagano, Lilia Lemoine se paró de su banca y se puso enfrente para que no saliera su cara en la transmisión pic.twitter.com/pqSSOYTUhg — Dataclave (@Dataclave) August 27, 2025

Este miércoles se repitió la imagen, en medio de las versiones lanzadas por el oficialismo que vincularon a Pagano a la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, O sea, las grabaciones que revelaron un esquema de supuestas coimas en la Andis.