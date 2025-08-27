No, La Libertad Avanza no informó en X que "Lule" Menem fue expulsado del partido: el supuesto tuit es falso

La filtración de audios atribuidos al exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo , desató en la última semana una polémica por el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia. En ellos se menciona a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo “Lule” Menem , quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional.

El presidente Milei, de campaña: encabezará una caravana como ofensiva final de cara a las elecciones bonaerenses

Atacaron a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar de urgencia a la comitiva

En este contexto, se viralizó en redes sociales una captura de pantalla de un presunto comunicado publicado por La Libertad Avanza en X (@LLibertadAvanza), donde se informaría que “Lule” Menem ya no forma parte del partido político a nivel nacional.

En la captura de pantalla del supuesto tuit se lee: “LLA informa que el Subsecretario de Presidencia Eduardo ‘Lule’ Menem ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber cometido actos de corrupción de público conocimiento, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei” (sic).

“Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, concluye.

Pero la imagen es falsa: existen varios indicios que determinan que se trata de un montaje . Además, no existen registros de que La Libertad Avanza haya publicado ese tuit o un comunicado en los últimos días sobre “Lule” Menem o el caso de la ANDIS.

La captura de pantalla del tuit es un montaje

La imagen es falsa: se trata de un montaje realizado con base en diversas capturas de pantalla, según pudo comprobar Chequeado —medio que coordina junto a AFP la alianza Reverso —.

Los indicios son diversos. En primer lugar, al comparar la captura viral con tuits verdaderos publicados en X, se puede observar que la foto de perfil y el nombre del usuario “La Libertad Avanza @LLibertadAvanza” no están correctamente alineados con el texto que aparece debajo. En la captura de un tuit verdadero, el nombre del usuario debería estar totalmente alineado con el texto de la publicación.

No, La Libertad Avanza no informó en X que Eduardo "Lule" Menem fue expulsado del partido a nivel nacional: el supuesto tuit es falso A la izquierda, la captura viral falsa con el usuario y textos desalineados; a la derecha, un tuit verdadero de @LLibertadAvanza con los elementos alineados. Reverso

Además, la parte superior de la captura viral (en donde aparece el nombre del usuario) corresponde al formato que presentan los tuits desde la sección de Búsqueda de la red social o desde el feed de un usuario, porque si se tratara de la captura de un tuit en detalle, el avatar debería estar por encima del texto de la publicación.

No, La Libertad Avanza no informó en X que Eduardo "Lule" Menem fue expulsado del partido a nivel nacional: el supuesto tuit es falso A la izquierda, un tuit de @LLibertadAvanza visto desde el feed del usuario; a la derecha, el mismo tuit visto en detalle. Allí se ve cómo los textos y los avatares se sitúan en lugares distintos. Reverso

Sin embargo, la captura omite un detalle: si fuera un tuit visto desde el motor de búsqueda o desde el feed, la fecha del supuesto tuit debería aparecer junto al nombre de usuario. En esos casos la imagen de avatar aparece sola a la izquierda, seguida del nombre, el arroba, un punto (.) y la fecha o los minutos/horas si el tuit es durante el mismo día. En esta captura no aparece la fecha.

No, La Libertad Avanza no informó en X que Eduardo "Lule" Menem fue expulsado del partido a nivel nacional: el supuesto tuit es falso Reverso

Por último, AFP Factual analizó la imagen por la herramienta Forensic de InVID-WeVerify, con la que pudo comprobar que el contenido fue editado, ya que presenta diversas marcas que indican sospechas de manipulación.

No, La Libertad Avanza no informó en X que Eduardo "Lule" Menem fue expulsado del partido a nivel nacional: el supuesto tuit es falso La herramienta Forensic de InVID-WeVerify arroja que el contenido fue editado, ya que presenta diversas marcas que indican sospechas de manipulación. Reverso

El texto en la captura falsa es el mismo con el que La Libertad Avanza anunció la expulsión de Ramiro Marra el 29 de enero de 2025

Al realizar una búsqueda inversa con la captura viral en Google, Chequeado llegó a varios posteos en redes sociales (acá, acá, acá y acá) que hablan sobre la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra de La Libertad Avanza en enero de 2025.

Estas publicaciones incluyen una captura de pantalla de un tuit de La Libertad Avanza con el anuncio de la expulsión de Marra, cuyo texto es idéntico al que aparece en la captura falsa sobre “Lule” Menem. La única diferencia que presenta es el fragmento destinado a las motivaciones de la expulsión: en el caso de Menem, los presuntos casos de corrupción; y en el de Marra, el voto a favor de la suba de impuestos en la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1884789262413091234&partner=&hide_thread=false LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 30, 2025

El tuit fue publicado por La Libertad Avanza el 29 de enero de este año. “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, se lee en el posteo.

No existen registros del supuesto tuit de La Libertad Avanza sobre “Lule” Menem

La captura de pantalla viral que circula a través de redes sociales es el único registro que existe del presunto comunicado de La Libertad Avanza sobre la supuesta expulsión de Eduardo “Lule” Menem.

Según revelan los detalles de la imagen, la captura habría sido hecha desde la versión de escritorio de X . Chequeado no encontró ninguna otra captura de pantalla que haya sido tomada desde otro dispositivo, en algún otro horario o desde otro formato.

El presunto comunicado tampoco se encuentra publicado en las cuentas oficiales de La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) en X, Facebook, Instagram o TikTok. Tampoco hay registros en su sitio web.

No existe, por otro lado, un listado público sobre los afiliados que tiene un partido político. Sí existe un registro público, que depende de la Justicia Nacional Electoral, que permite evaluar si una persona está afiliada a algún partido (sin indicar cuál). Según aclara el registro, la actualización se realiza a las 48 horas de la realización de cambios. Sobre “Lule” Menem, solo se indica que figura afiliado a un partido de La Rioja.

Chequeado consultó a voceros del partido pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Esta nota es parte de Reverso , el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].