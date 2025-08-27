El Gobierno nacional respondió ante los ataques en Lomas de Zamora y culpó al kirchnerismo

La caravana presidencial de Javier Milei en Lomas de Zamora debió ser interrumpida tras incidentes que pusieron en riesgo al propio mandatario y a su comitiva. Objetos fueron arrojados y se registraron enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza y manifestantes identificados como el peronismo.

El presidente y funcionarios del Gobierno denunciaron directamente que los ataques fueron realizados por el kirchnerismo y compartieron sus críticas a través de redes sociales. La situación obligó a evacuar a Milei y su hermana Karina en otro vehículo, mientras que José Luis Espert abandonó la zona en moto.

Según se aprecia en los videos, los agresores lanzaron piedras hacia los vehículos de la caravana en medio de acusaciones por el escándalo de presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El presidente Javier Milei expresó en sus redes: “En Olivos con el PROFE y EL JEFE luego del paso por Lomas de Zamora , donde los kukas tirar piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!” .

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri , aseguró que la acción demuestra “la cara de la vieja política: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente. Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más”.

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1960781207547076670&partner=&hide_thread=false Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei.



Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más. pic.twitter.com/7gb7hl816Z — Luis Petri (@luispetri) August 27, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, añadió: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1960778276965900582&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

Guillermo Francos, quien participó de una intensa jornada en Diputados, también se expresó desde el recinto: “Es imprescindible que repudiemos hechos de violencia como los de hoy. Estas reacciones muestran la desesperación del kirchnerismo, porque la gente ya decidió dejar ese pasado atrás. Nada va a detener el proceso de transformación que, con coraje, impulsa el Presidente @JMilei y que los argentinos volverán a respaldar en las urnas”.