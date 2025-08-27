Atacaron a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y debieron evacuar de urgencia a la comitiva

Un grupo de personas arrojó objetos a la camioneta del Presidente en un acto de campaña de La Libertad Avanza. Toda la comitiva fue evacuada.

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada hoy en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

Así fue el ataque a la comitiva de Javier Milei en Lomas de Zamora que terminó con una huida en moto El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes comenzaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente. Por la falta de seguridad, tuvieron que evacuar a Milei y su hermana en otra camioneta, mientras que Espert abandonó la zona en una motocicleta.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”. La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.