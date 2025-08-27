José Luis Espert se escapó en moto tras el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El diputado y candidato nacional relató su travesía luego de que creciera la tensión en la localidad bonaerense. También llamó a votar el 7/9 y el 26/10 para que no haya “kirchnerismo nunca más”.

La caravana presidencial de Javier Milei en Lomas de Zamora debió ser interrumpida tras incidentes que pusieron en riesgo al propio mandatario y a su comitiva. Objetos fueron arrojados y se registraron enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza y manifestantes identificados como el peronismo.

En medio de esa confusión, una escena particular quedó registrada: el diputado y candidato José Luis Espert fue evacuado del lugar a bordo de una moto conducida por un militante de La Libertad Avanza, que lo rescató en plena calle mientras llovían piedras e insultos.

Entre corridas, empujones y agresiones con objetos contundentes, Espert -vestido de traje- aceptó la ayuda de un seguidor y abandonó rápidamente la zona.

Embed Espert escapando en moto con linkin park de fondo HD 60fps pic.twitter.com/N7tVbqG20W — Matias Jackman (@OtroParkman) August 27, 2025 “Kirchnerismo Nunca Más”, ratificó Espert Más tarde, en diálogo con TN, relató cómo vivió esos momentos: “En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías le tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”.

Y agregó: “El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el Presidente. Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta".