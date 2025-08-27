27 de agosto de 2025 - 22:15

José Luis Espert se escapó en moto tras el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El diputado y candidato nacional relató su travesía luego de que creciera la tensión en la localidad bonaerense. También llamó a votar el 7/9 y el 26/10 para que no haya “kirchnerismo nunca más”.

José Luis Espert se escapó en moto de Lomas de Zamora.

José Luis Espert se escapó en moto de Lomas de Zamora.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de esa confusión, una escena particular quedó registrada: el diputado y candidato José Luis Espert fue evacuado del lugar a bordo de una moto conducida por un militante de La Libertad Avanza, que lo rescató en plena calle mientras llovían piedras e insultos.

Entre corridas, empujones y agresiones con objetos contundentes, Espert -vestido de traje- aceptó la ayuda de un seguidor y abandonó rápidamente la zona.

“Kirchnerismo Nunca Más”, ratificó Espert

Más tarde, en diálogo con TN, relató cómo vivió esos momentos: “En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías le tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”.

Y agregó: “El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el Presidente. Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta".

En este sentido, acusó al kirchnerismo de provocar estos ataques en plena campaña y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin. “Lo acuso a él por lo que nos pasó”, dijo enfáticamente.

En redes sociales también se expresó: “La Argentina que normaliza la agresividad, el no debatir, el tirar piedras y el vivir miserables se puede terminar. Todos a votar el 7/9 y el 26/10”, dijo, sumado a una consigna utilizada por todos los funcionarios del Gobierno: “KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”.

