En medio del escándalo por presuntas coimas, Milei participará de un acto junto al ministro y candidato Petri

El presidente Javier Milei visitará esta tarde el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” , en el barrio porteño de Palermo, en una semana marcada por el escándalo de los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), Diego Spagnuolo , quien aseguró haber recibido pedidos de coimas a instancias de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La actividad oficial está prevista para las 16 horas en la unidad militar más antigua del país, ubicada en avenida Intendente Bullrich , y contará con la presencia del ministro de Defensa y candidato a diputado por Mendoza, Luis Petri .

Con esta visita, Milei busca mostrarse activo en su rol de gestión, mientras en la Casa Rosada prevalece el hermetismo respecto de la crisis política que golpea al Gobierno.

Tras una semana de especulaciones, Karina Milei designó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y a su primo, el armador libertario Eduardo “Lule” Menem , como voceros para responder públicamente a las denuncias.

Martín Menem brindó entrevistas en distintos medios, mientras que “Lule” reactivó su cuenta de X, inactiva desde 2012, para publicar un extenso comunicado en el que calificó las acusaciones como una “burda operación política del kirchnerismo”.

En paralelo, fuentes cercanas al despacho presidencial confirmaron que ni Milei ni su hermana darán declaraciones sobre el tema: “Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver”, sintetizó una voz de Balcarce 50.

Actividad oficial y campaña

El jefe de Estado llegará al cuartel de los Patricios tras una semana cargada de actos. El lunes encabezó en Junín la presentación de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en el Teatro San Carlos, donde evitó referirse al caso, aunque cerró el evento con un gesto de respaldo hacia su hermana.

Ese mismo día, por la mañana, participó de la inauguración de un edificio de la Corporación América en Vicente López, donde compartió escenario con empresarios y autoridades locales.