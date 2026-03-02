Javier Milei: entre la épica moral y la confrontación

La apertura de sesiones ordinarias suele ser una instancia de balance y proyección. Un momento donde el Presidente informa, ordena prioridades y busca, al menos formalmente, tender puentes con el Congreso . El discurso de Javier Milei cumplió con esa estructura básica: hubo repaso de gestión, enumeración de reformas y anuncio de nuevos proyectos. Pero el tono y el encuadre fueron cualquier cosa menos convencionales.

Se habló de superávit fiscal, de baja de inflación, de reformas estructurales, de desregulación y apertura comercial. Se defendió el equilibrio fiscal como núcleo innegociable del modelo. Se insistió en la idea de que el déficit y la emisión fueron el origen del deterioro argentino. Se presentó la estabilización como una hazaña histórica lograda en tiempo récord. En esa parte del discurso, Milei buscó instalar una narrativa clara: recibimos un país al borde del colapso y hoy estamos saliendo del pozo.

El eje conceptual más fuerte fue la “moral como política de Estado” . No es una consigna menor. Milei intentó elevar el debate económico a una dimensión ética. La apertura comercial no fue presentada sólo como una herramienta de eficiencia, sino como una cuestión moral: restringir el comercio sería, en su mirada, una forma de robo. La desregulación no sería apenas una decisión técnica, sino una reparación frente a un entramado de privilegios.

Esa construcción tiene coherencia ideológica. Se apoya en una tradición liberal clásica que entiende al Estado mínimo como garantía de libertad individual. Pero el problema no es la consistencia doctrinaria, sino el modo en que esa moralización se traduce políticamente.

Porque junto a los argumentos económicos y filosóficos, el discurso estuvo atravesado por una confrontación directa con la oposición. En la versión oficial pueden leerse expresiones muy duras dirigidas a sectores opositores, a quienes calificó de “ladrones”, “delincuentes” y “golpistas”. No fueron deslices aislados. Formaron parte del clima general del mensaje.

Ahí aparece la tensión central del discurso: la combinación entre programa estructural y combate permanente. En términos de contenido, Milei planteó tres grandes líneas hacia adelante. Primero, profundizar la desregulación y la reducción del Estado. Segundo, avanzar en reformas judiciales y penales, con mayor dureza en materia de seguridad. Tercero, consolidar la inserción internacional alineada con Estados Unidos y Occidente, con una crítica explícita a modelos estatistas o autoritarios.

Es un proyecto claro, con una fuerte impronta ideológica y con ambición transformadora. No es un discurso defensivo ni meramente administrativo. Es fundacional. Se propone rediseñar la arquitectura institucional para las próximas décadas.

El problema es que ese proyecto de largo plazo convive con un tono de batalla permanente. Cuando el adversario político es presentado no como alguien con otra visión, sino como un enemigo moral, el margen para la negociación se achica. Y las reformas estructurales, por definición, necesitan mayorías sólidas y sostenidas en el tiempo.

Desde la comunicación política, la estrategia es comprensible. Milei habla tanto al Congreso como a su base electoral. Sabe que cada frase intensa se convertirá en clip. Sabe que la confrontación genera circulación en redes. En un ecosistema mediático fragmentado, el conflicto viaja más rápido que cualquier cuadro comparativo de inflación.

Pero la política no se agota en la viralización

La pregunta de fondo es si la narrativa del conflicto permanente es compatible con la construcción de consensos básicos que un proceso de reformas profundas requiere. Argentina tiene una historia donde los cambios que no logran cierta transversalidad terminan siendo revertidos por el gobierno siguiente.

El discurso dejó, además, otra señal interesante: la reivindicación explícita de un alineamiento geopolítico y cultural con Occidente. En un mundo en reconfiguración, Milei planteó una opción clara. No hay ambigüedad. Eso puede darle identidad internacional al país, pero también lo coloca en una posición definida dentro de tensiones globales que aún están en desarrollo.

En síntesis, la apertura de sesiones no fue sólo un mensaje de gestión. Fue la reafirmación de un rumbo ideológico y de un estilo político. Milei ofreció un relato de reconstrucción económica, una agenda de reformas ambiciosa y una batalla cultural sin concesiones.

Queda por ver si esa combinación —programa estructural fuerte y confrontación constante— logra consolidar un nuevo ciclo político o si profundiza una dinámica donde cada avance queda atrapado en la grieta. Lo que sí está claro es que el Presidente no eligió la moderación como estrategia. Eligió la intensidad. Y, al menos por ahora, gobierna desde esa intensidad.

* El autor es politólogo y especialista en comunicación política.