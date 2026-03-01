1 de marzo de 2026 - 21:34

Discurso de Javier Milei: los mendocinos que faltaron a la Asamblea Legislativa

Javier Milei brindó este domingo su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa. Hay varias ausencias de legisladores mendocinos.

Javier Milei brinda su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso nacional.

Javier Milei brinda su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso nacional.

Los Andes | Redacción Política
Una de las ausencias importantes en el acto es la de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti. A diferencia de la líder de La Cámpora, los otros dos legisladores del justicialismo mendocino, los diputados Emir Félix y Martín Aveiro, sí se encuentran ubicados en sus bancas.

También se encuentran en el recinto los oficialistas Luis Petri, Álvaro Martínez, Julieta Metral, Facundo Correa Llano y Mercedes Llano, entre otros representantes de La Libertad Avanza; así como los dos representantes del radicalismo en la Cámara de Diputados, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

Sin embargo, en un recinto con varias bancas vacías, quienes no dieron el presente fueron los dos senadores nacionales por el radicalismo: Mariana Juri y Rodolfo Suárez. Tampoco estuvo en el acto la exmileista Lourdes Arrieta.

El principal participante del evento es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios presentes en el Congreso nacional.

A Cornejo se lo vio en una animada conversación con su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y estuvo con los diputados de la UCR Verasay y Nieri. También estuvo reunido en la previa con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero; y el cordobés Rodrigo de Loredo.

