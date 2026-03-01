Discurso de Javier Milei: los mendocinos que faltaron a la Asamblea Legislativa

Javier Milei brindó este domingo su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa. Hay varias ausencias de legisladores mendocinos.

Javier Milei brinda su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso nacional.

No hay asistencia perfecta de legisladores mendocinos en la Asamblea Legislativa que este domingo escuchó el discurso del presidente Javier Milei y que dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Una de las ausencias importantes en el acto es la de la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti. A diferencia de la líder de La Cámpora, los otros dos legisladores del justicialismo mendocino, los diputados Emir Félix y Martín Aveiro, sí se encuentran ubicados en sus bancas.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 8.50.01 PM También se encuentran en el recinto los oficialistas Luis Petri, Álvaro Martínez, Julieta Metral, Facundo Correa Llano y Mercedes Llano, entre otros representantes de La Libertad Avanza; así como los dos representantes del radicalismo en la Cámara de Diputados, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

Esperando la llegada del Presidente @JMilei al Congreso de la Nación.



Será una noche histórica!

Sin embargo, en un recinto con varias bancas vacías, quienes no dieron el presente fueron los dos senadores nacionales por el radicalismo: Mariana Juri y Rodolfo Suárez. Tampoco estuvo en el acto la exmileista Lourdes Arrieta.

Presentes en el Congreso de la Nación para escuchar el mensaje del presidente @JMilei en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026. pic.twitter.com/QNEU5w7yg1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 2, 2026 El principal participante del evento es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios presentes en el Congreso nacional.