Los nuevos audios atribuidos a Diego Spagnuolo salpican a Sandra Pettovello y Diana Mondino

Aseguran que el extitular de Andis acusa a Pettovello de "dejarlo expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. También menciona "quilombos grosos" con Mondino.

Este lunes, el escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo. Esto se debe a que difundieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. Ahora se menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

Los audios fueron revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, donde Spagnuolo acusaría directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha en el audio.

Embed Roberto Navarro y Jorge Rial difunden en simultáneo “nuevos audios” atribuidos a Diego Spagnuolo. pic.twitter.com/IixuaGqZMF — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 25, 2025 Los nuevos audios Las últimas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete. Además sugieren profundas internas en el Gobierno.

Sobre la acusación a Pettovello, relató: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo". Y manifestó respecto a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".

También se hace mención a Mondino: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino". Por última también se escucha en el audio hablar del presidente en un tono irónico: "Javier desentendido de todo".