25 de agosto de 2025 - 23:16

Los nuevos audios atribuidos a Diego Spagnuolo salpican a Sandra Pettovello y Diana Mondino

Aseguran que el extitular de Andis acusa a Pettovello de "dejarlo expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. También menciona "quilombos grosos" con Mondino.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este lunes, el escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo. Esto se debe a que difundieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. Ahora se menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

Leé además

Javier Milei aseguró que a su gestión “no le falta política” desde Vicente López.

Milei evitó dar explicaciones de las "presuntas coimas" y apuntó contra la oposición: "Quieren romper todo"

Por Redacción Política
Javier Milei presentó los candidatos de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires en Junín

Milei elogió a su hermana Karina y denunció que "el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos"

Por Redacción Política

Los audios fueron revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, donde Spagnuolo acusaría directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha en el audio.

Embed

Los nuevos audios

Las últimas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete. Además sugieren profundas internas en el Gobierno.

Sobre la acusación a Pettovello, relató: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo". Y manifestó respecto a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".

También se hace mención a Mondino: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino". Por última también se escucha en el audio hablar del presidente en un tono irónico: "Javier desentendido de todo".

Mientras tanto la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

"Coimas" en Discapacidad: el primer funcionario en romper el silencio dijo que "el audio está armado"

Por Redacción Política
Diputados avanzan con una comisión investigadora por las presuntas coimas en Discapacidad.

Diputados: la oposición exige una "comisión investigadora" tras las "presuntas coimas" en Discapacidad

Por Redacción Política
Adrián Menem, Javier Milei, Lule Menem, Eduardo Menem y Martín Menem 

Martín Menem también culpó al kirchnerismo por las coimas: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

Por Redacción Política
Eduardo Lule Menem, implicado en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei

"Lule" Menem dijo que las coimas son "una burda operación del kirchnerismo" y culpó a los periodistas

Por Redacción Política