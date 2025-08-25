25 de agosto de 2025 - 19:20

"Coimas" en Discapacidad: el primer funcionario en romper el silencio dijo que "el audio está armado"

Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, señaló que si la grabación fuese real, “habría sido obtenida de manera ilícita”. Eso la convertiría en “una prueba inválida”.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

En su declaración, Soto consideró que la grabación “está claramente armada y compaginada” y, por lo tanto, “no puede ser considerada como prueba”.

El funcionario, que depende de la cartera conducida por Patricia Bullrich, señaló además que, en caso de que el audio fuese real, “habría sido obtenido de manera ilícita”. Eso lo vuelve “una prueba inválida”, advirtió el director de dicha área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Doctor_Soto/status/1960037841309987086&partner=&hide_thread=false

Con esa definición, Soto se convirtió en el primer integrante del Gobierno en pronunciarse sobre la polémica grabación que salió a la luz días atrás. En el mismo mensaje, agregó que “toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”.

Desde la gestión libertaria han decidido no emitir declaraciones al respecto. El único que publicó un tuit relacionado al escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas a funcionarios del gobierno” fue el vocero presidencial Manuel Adorni.

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad", escribió Adorni en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1959445733909622980&partner=&hide_thread=false

El presidente Javier Milei, por su parte, decidió evitar dar explicaciones sobre el caso durante su discurso de hoy en la Corporación América. Tan solo aseguró que a su Gobierno “no le falta política”, sino que enfrenta a sectores que “quieren romper todo”.

El jefe de Estado apuntó directamente contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de impulsar proyectos que ponen en riesgo el equilibrio fiscal y de buscar dañar el programa económico de su gobierno. “Lo único que están buscando es romper el país”, enfatizó.

