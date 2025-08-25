"Coimas" en Discapacidad: el primer funcionario en romper el silencio dijo que "el audio está armado"

El escándalo de los audios por presuntas coimas llegó a la prensa internacional: las repercusiones

Milei relanza la campaña en medio del escándalo por presuntas coimas en la ANDIS

En su declaración, Soto consideró que la grabación “está claramente armada y compaginada” y, por lo tanto, “no puede ser considerada como prueba” .

El funcionario, que depende de la cartera conducida por Patricia Bullrich , señaló además que, en caso de que el audio fuese real, “habría sido obtenido de manera ilícita” . Eso lo vuelve “una prueba inválida” , advirtió el director de dicha área.

Con esa definición, Soto se convirtió en el primer integrante del Gobierno en pronunciarse sobre la polémica grabación que salió a la luz días atrás. En el mismo mensaje, agregó que “toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”.

El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula.

Desde la gestión libertaria han decidido no emitir declaraciones al respecto . El único que publicó un tuit relacionado al escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas a funcionarios del gobierno” fue el vocero presidencial Manuel Adorni .

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad", escribió Adorni en su cuenta de X.

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad."



— Manuel Adorni (@madorni) August 24, 2025

El presidente Javier Milei, por su parte, decidió evitar dar explicaciones sobre el caso durante su discurso de hoy en la Corporación América. Tan solo aseguró que a su Gobierno “no le falta política”, sino que enfrenta a sectores que “quieren romper todo”.

El jefe de Estado apuntó directamente contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de impulsar proyectos que ponen en riesgo el equilibrio fiscal y de buscar dañar el programa económico de su gobierno. “Lo único que están buscando es romper el país”, enfatizó.