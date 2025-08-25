Milei evitó dar explicaciones de las "presuntas coimas" y apuntó contra la oposición: "Quieren romper todo"

En medio de un clima político tenso, el presidente Javier Milei aseguró que a su gestión “no le falta política” , sino que enfrenta a sectores que “quieren romper todo” . Las declaraciones se produjeron tras el escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas a funcionarios del gobierno” , un tema que el mandatario prefirió evitar.

El escándalo de los audios por presuntas coimas llegó a la prensa internacional: las repercusiones

El jefe de Estado apuntó directamente contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de impulsar proyectos que ponen en riesgo el equilibrio fiscal y de buscar dañar el programa económico de su gobierno . “Lo único que están buscando es romper el país”, enfatizó, mientras la polémica que forzó la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad continúa golpeando al oficialismo.

Al participar del acto de inauguración de las nuevas oficinas de la Corporación América en Vicente López, Milei centró su discurso en las críticas a la oposición en el Congreso y recordó su paso como empleado de la holding multinacional que conduce el empresario Eduardo Eurnekian, presente en la ceremonia.

“A Guillermo Francos lo conocí en esta compañía, hoy es el mejor jefe de Gabinete de la historia, y a quien le toca lidiar con los orcos del Congreso. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento” , remarcó el jefe de Estado.

Luego, volvió a aludir al tema, al hacer referencia a los intentos de la oposición en revertir decretos presidenciales, y planteó que “no le importa”.

Javier Milei habló sobre la OPERETA K "No me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en 1 mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses?"… pic.twitter.com/7cMehiVyEf

“Vamos a insistir después, que hagan todo el daño que quieran hacer de acá al 7 de septiembre o al 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”, planteó.

Recordó “su amor al sector privado”

Previamente había recordado sus años en la Corporación América como un paso “fundamental para que pueda desarrollar mi amor por el sector privado”.

“Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años”, agregó

Milei exhortó a “motivar a que cada empresa, individuo, tenga la posibilidad de avanzar como lo hace Eduardo y, con esto, convertir a nuestro país en un verdadero oasis de inversión, trabajo y crecimiento que redundará en un mayor bienestar para todos”.

“Porque, a diferencia de otros, nosotros consideramos que la dignidad de una nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño del siniestro infame Estado. Y por eso hacemos todo lo que hacemos para devolverle al trabajador y al emprendedor argentino la dignidad que cien años de modelo estatista le han quitado”, puntualizó.

"Argentina tiene todo para ser grande" aseguró

E insistió en que “Argentina tiene todo para convertirse en una potencia tecnológica” porque dispone de “todos los recursos necesarios para lograrlo, pero principalmente cuenta con un capital humano del más alto nivel”.

“Somos el país con más unicornios per cápita de la región, aún con el menor nivel de inversión. Además, el mundo está lleno de argentinos en los lugares jerárquicos de las empresas más grandes y exitosas que ansían volver a reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer. Esto no depende de nadie más que de nosotros mismos”, destacó.