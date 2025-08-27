Ya hay un detenido por el ataque a la caravana libertaria

El ministro de Seguridad bonaerense confirmó la detención. Además calificó el acto del oficialismo como una "provocación".

Una persona fue detenida este miércoles por el ataque al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Así lo confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aunque calificó como una “provocación” la caravana libertaria en esa localidad.

“Quedó una persona de las dos detenidas por la causa a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora”, detalló Alonso en declaraciones al canal de streaming Uno, Tres, Cinco. El funcionario señaló también que hay otro atacante que quedó procesado, pero fue puesto en libertad por la Justicia.

Tras repudiar la agresión al jefe de Estado, Alonso describió como una “puesta en escena” la recorrida de hoy por esa localidad del sur del conurbano. “Hicieron un acto que sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas”, planteó el ministro del gobernador Axel Kicillof.

Atacaron la caravana de Javier Milei Atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora Gentileza Clarín / Juano Tesone Y agregó que “nada justifica la violencia”. A su parecer “todo fue una provocación que busca tapar los audios que hablan de un problema de corrupción que el Gobierno tiene que explicar”, al hacer referencia a la causa de presuntas coimas a funcionarios libertarios.