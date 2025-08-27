Los controladores aéreos acordaron con el Gobierno y se levantó el paro

Se trató de un principio de acuerdo tras una reunión entre ambas partes. Garantizan "la normalización de todos los vuelos comerciales".

Hubo acuerdo entre el Gobierno y los Controladores Aéreos.

Este miércoles, el Gobierno nacional y los Controladores Aéreos lograron un acuerdo. De esta manera, el Ministerio de Capital Humano garantizó el normal funcionamiento de los servicios aerocomerciales.

Cabe recordar que el gremio había programada una serie de medidas de fuerza, que prometía afectar el próximo sábado e inclusive algunas fechas de septiembre. Por excepción de la reunión de hoy, se había suspendido el paro de mañana con esperanza de buenas noticias. Y así fue.

La información del acuerdo la difundió esta tarde la cartera que conduce Sandra Pettovello. Señaló, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana).

X / @MinCapHum_Ar "Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales", dicta el comunicado oficial.

Y suma que “el Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.