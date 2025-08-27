Gabriela Cerruti fulminó al gobierno de Alberto Fernández: "Le quedó un poco grande el poder"

La exportavoz presidencial durante la gestión de Unión por la Patria , Gabriela Cerruti , analizó al gobierno del expresidente Alberto Fernández , al que definió que “le quedó un poco grande el poder”. Además, se refirió a la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género: “No hablé nunca más con él después de eso”, señaló.

Durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, la exfuncionaria fue consultada sobre si Fernández disfrutaba de estar a cargo del Poder Ejecutivo.

Cerruti respondió con firmeza: “ Creo que le quedó un poco grande, para decirlo así. Había sido un gran jefe de Gabinete, un tipo que podía ejecutar bien las decisiones de otros, pero que tenía dificultades para tomar las propias. En esa marea, no creo que la haya pasado bien. No lo vi disfrutar del cargo ”.

Tras el final de la gestión de Fernández, no solo se conocieron irregularidades que derivaron en causas judiciales, como el caso de los Seguros, sino que también la ex primera dama, Fabiola Yañez, lo denunció por violencia de género y expuso situaciones que habría vivido en la Quinta de Olivos.

Sobre este punto, Cerruti aclaró que no defiende al expresidente. “Yo no hablé nunca más con Alberto Fernández desde ese día en adelante. Ahora, hay que ir a la Justicia y todo lo demás, pero yo soy feminista y, en principio, le creo a la víctima hasta que se demuestre lo contrario en Tribunales”, afirmó.

Ante la pregunta de si las acusaciones la habían sorprendido, respondió: “Sí, absolutamente”. Por último, al referirse a la gestión, Cerruti sostuvo que los niveles de inflación y pobreza durante el último gobierno peronista estuvieron “mal medidos”.

“Hubo un montón de políticas buenas: leyes que mejoraron la vida de la gente, haber podido salir de una pandemia morigerando el daño, familias que accedieron a una vivienda, rutas. Si esto lo comparás con lo de ahora, decís: ‘Bueno, no estábamos tan mal’”, concluyó.