El presidente Milei, de campaña: encabezará una caravana como ofensiva final de cara a las elecciones bonaerenses

El presidente Javier Milei liderará esta tarde una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora, como parte de la ofensiva final de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.

La actividad comenzará a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela. Desde el espacio libertario convocaron a la militancia a sumarse con banderas argentinas para acompañar el recorrido en vehículos.

El mandatario viene de encabezar el lunes pasado un acto en Junín, donde lanzó a los candidatos nacionales de LLA y volvió a advertir sobre supuestas maniobras de “fraude” electoral en la provincia de Buenos Aires. “Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, señaló, al tiempo que sostuvo que el sistema tradicional de boletas “permite el fraude”, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que regirá en los comicios de octubre.

“Octubre será mucho mejor que septiembre. Si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió el jefe de Estado.