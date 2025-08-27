27 de agosto de 2025 - 09:05

El presidente Milei, de campaña: encabezará una caravana como ofensiva final de cara a las elecciones bonaerenses

La actividad comenzará a las 14 en Temperley. 2Si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió el jefe de Estado.

Javier Milei en la Sociedad Rural Argentina en 2024

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La actividad comenzará a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela. Desde el espacio libertario convocaron a la militancia a sumarse con banderas argentinas para acompañar el recorrido en vehículos.

El mandatario viene de encabezar el lunes pasado un acto en Junín, donde lanzó a los candidatos nacionales de LLA y volvió a advertir sobre supuestas maniobras de “fraude” electoral en la provincia de Buenos Aires. “Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, señaló, al tiempo que sostuvo que el sistema tradicional de boletas “permite el fraude”, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que regirá en los comicios de octubre.

“Octubre será mucho mejor que septiembre. Si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió el jefe de Estado.

La campaña libertaria se desarrolla además en un contexto político marcado por el escándalo de los audios que involucran a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en presuntos pedidos de coimas, tema sobre el que Milei evitó pronunciarse en su última aparición pública.

