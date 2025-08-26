¿Qué hay en los teléfonos de Diego Spagnuolo y por qué preocupan algunos hallazgos?

El Ministerio Público Fiscal extrajo este martes información de los teléfonos secuestrados en la causa que investiga una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

"Coimas" en Discapacidad: el primer funcionario en romper el silencio dijo que "el audio está armado"

En las últimas horas, los especialistas detectaron que en uno de los aparatos de Diego Spagnuolo , extitular del organismo, había mensajes borrados.

Otro teléfono de Spagnuolo, que también quedó en poder de la Justicia, no estaba operativo. Según los investigadores, el dispositivo presentaría un daño que lo dejó fuera de uso. Aún no está claro si la eliminación de los mensajes respondió a un intento de ocultar pruebas ni en qué momento exacto se produjo el borrado.

El acceso al primer celular fue posible porque estaba encendid o, aunque el exabogado de Javier Milei no entregó la clave de ingreso.

De los implicados, el único que facilitó su contraseña fue Daniel María Garbellini , también desplazado de la Andis tras conocerse la denuncia por sobornos.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

En paralelo, los especialistas intentan acceder al Samsung de última generación que pertenece a Emmanuel Kovalivker, empresario de la droguería Suizo Argentino vinculado a la causa. Como no entregó su clave, la Justicia solicitó colaboración a Cellebrite, una compañía israelí que desarrolla tecnología de desbloqueo y análisis forense de dispositivos.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) lleva adelante la “extracción forense” de los contenidos. Este organismo recibió además los dos aparatos que entregó el jefe de seguridad de Nordelta, indagado por el juez federal Sebastián Casanello bajo la sospecha de haber permitido la fuga de Jonathan Kovalivker durante un procedimiento policial en su domicilio.

Jonathan, hermano de Emmanuel, finalmente entregó su celular, un iPhone. Fuentes judiciales aseguraron a La Nación que confían en que todos los dispositivos podrán ser desbloqueados, aunque admiten que llevará tiempo.

Diego Spagnuolo y Javier Milei Diego Spagnuolo y Javier Milei Gentileza

Qué dicen los audios de Diego Spagnuolo sobre las presuntas coimas

La Justicia ahora tiene que probar si reviste veracidad en lo planteado por Spagnuolo en los audios difundidos mediáticamente. En aquella grabación habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y/o droguerías a la firma Suizo Argentina. Un porcentaje, cercano al 3%, según el libertario, iba a funcionarios como Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, secretaria general de Presidencia.

La sospecha, en base a la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, es que todos "habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores".

La denuncia señala a Javier y Karina Milei, “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.

Para el fiscal Franco Picardi “existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”.