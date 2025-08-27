Empeoró la salud de Pablo Grillo y quedó internado en terapia intensiva

Su familia comunicó que el fotógrafo "no está teniendo la evolución que se espera". Los detalles de su nueva hospitalización.

Empeoró la salud de Pablo Grillo y está internado en terapia intensiva.

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión a una marcha de jubilados el pasado 13 de marzo frente al Congreso, volvió a ser internado en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de salud. Su familia advirtió que el joven de 35 años “no está teniendo la evolución que se espera”.

Según relató su padre, Fabián Grillo, en declaraciones radiales, el problema se originó cuando “se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y los médicos del Hospital Ramos Mejía analizan si el sistema funciona correctamente. “El estado de él ayer era como que estaba adormilado. Las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la prótesis. O está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”, explicó.

El fotógrafo Pablo Grillo salió a pasear por el hospital junto a su padre Pablo Grillo junto a su padre Fabián. Gentileza Agregó que los médicos que lo atienden "están viendo cómo evoluciona”, y hoy “le harán seguramente una tomografía para ver cómo evoluciona. Parecería que está drenando en demasía el líquido cefalorraquídeo", subrayó.

El parte de salud que compartió la familia de Pablo Grillo En la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, sus familiares informaron que Pablo se encuentra “clínicamente estable en terapia intensiva” y que "neurológicamente, está en una meseta”. "No está teniendo la evolución que se espera”, indicaron.

Además, señalaron que el líquido cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro, lo que generó que el ventrículo derecho se dilate más que el izquierdo. “Continúa luchando, está con fuerzas. El cariño que le hacen llegar lo siente y lo necesita”, expresaron.