27 de agosto de 2025

Empeoró la salud de Pablo Grillo y quedó internado en terapia intensiva

Su familia comunicó que el fotógrafo "no está teniendo la evolución que se espera". Los detalles de su nueva hospitalización.

Empeoró la salud de Pablo Grillo y está internado en terapia intensiva.

Foto:

Clarín
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión a una marcha de jubilados el pasado 13 de marzo frente al Congreso, volvió a ser internado en terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de salud. Su familia advirtió que el joven de 35 años “no está teniendo la evolución que se espera”.

Según relató su padre, Fabián Grillo, en declaraciones radiales, el problema se originó cuando “se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y los médicos del Hospital Ramos Mejía analizan si el sistema funciona correctamente. “El estado de él ayer era como que estaba adormilado. Las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la prótesis. O está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”, explicó.

El fotógrafo Pablo Grillo salió a pasear por el hospital junto a su padre
Pablo Grillo junto a su padre Fabián.

Agregó que los médicos que lo atienden "están viendo cómo evoluciona”, y hoy “le harán seguramente una tomografía para ver cómo evoluciona. Parecería que está drenando en demasía el líquido cefalorraquídeo", subrayó.

El parte de salud que compartió la familia de Pablo Grillo

En la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, sus familiares informaron que Pablo se encuentra “clínicamente estable en terapia intensiva” y que "neurológicamente, está en una meseta”. "No está teniendo la evolución que se espera”, indicaron.

Además, señalaron que el líquido cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro, lo que generó que el ventrículo derecho se dilate más que el izquierdo. “Continúa luchando, está con fuerzas. El cariño que le hacen llegar lo siente y lo necesita”, expresaron.

Grillo fue alcanzado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno disparada por un cabo de Gendarmería en el marco de la protesta, lo que le provocó graves lesiones. Por el hecho avanza una causa judicial en la que está imputado el gendarme Héctor Guerrero, señalado como autor del disparo.

Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante los incidentes en la marcha de barrabravas y jubilados (Gentileza)
