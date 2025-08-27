Difunden nuevos audios de Diego Spagnuolo donde apunta contra Karina Milei, Lule Menem e insulta a Adorni

Este miércoles se difundió una nueva tanda de audios atribuidos a Diego Spagnuolo , en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que sacude al Gobierno de Milei.

¿Qué hay en los teléfonos de Diego Spagnuolo y por qué preocupan algunos hallazgos?

En las nuevas grabaciones, el extitular de la Andis vuelve a disparar contra Karina Milei y sobre todo contra Eduardo “Lule” Menem por un presunto esquema de corrupción en dicho organismo. A su vez, usó una frase subida de tono para definir la relación de Karina y Lule y tildó de “pelotudo” a Manuel Adorni.

Los nuevos audios fueron compartidos por Carnaval Stream en el programa de Mauro Federico, quien ya había publicado junto a Jorge Rial la primera tanda de declaraciones.

En uno de los audios, Spagnuolo hace referencia al esquema de “repartijas” en Discapacidad y menciona a la droguería Suizo Argentina. "A ver, estaban todas las empresas calientes", comienza diciendo la voz atribuida a Spagnuolo.

"Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y 'ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo'... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente", se escucha en el audio.

"Son desprolijos, son desprolijos", continúa Spagnuolo. Y dispara directamente a Eduardo Menem como responsable de esa situación. "Y todo eso es Lule [Menem], todo eso es Lule, todo eso es Lule. (...) Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no con la de él".

Luego sigue: "Los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados. Esté está dejando los dedos pegados (...) ¿Aparte son seis meses que recién llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho? (...)", criticó en los audios.

Además, el exfuncionario se refirió a la hermana del presidente. "Karina era una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?", se pregunta.

Las críticas a Adorni

En otro de los audios, Spagnuolo también critica al vocero presidencial, Manuel Adorni y rememora una insólita conferencia de prensa, donde para criticar al manejo de las pensiones por discapacidad en el kirchnerismo, usó el caso de un médico correntino que utilizó la radiografía de un perro para justificar una pensión.

"Mirá la comunicación, lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información... Le dijimos 'esta pensión no se otorgó', la de la radiografía del perro. ¿Qué va y dice? 'Esta pensión se otorgó', y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó", dice Spagnuolo.