Sindicatos rechazan la reforma del Estatuto del Empleado Público: ATE anunció medidas de fuerza

El gobierno de Alfredo Cornejo presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que reforma el Estatuto del Empleado Público y los sindicatos estatales reaccionaron con anuncios de protestas en contra.

La iniciativa busca modificar el Decreto Ley 560/73, a través de la actualización de artículos y la derogación de disposiciones que quedaron en desuso. Principalmente impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino, la cual tendrá una estabilidad "distinta" a la de los empleados de planta efectiva.

Además, se redefine el cálculo de la antigüedad, dejando fuera del cómputo los períodos trabajados bajo contratos temporales o figuras de locación de servicios.

Este martes los asesores de Gobierno, Ricardo Canet y Javier Urrutigoity , expusieron los cambios que impulsa la ley en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados y recibieron las primeras críticas directas de los sindicatos.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , el secretario general Roberto Macho arremetió contra el proyecto al responder que se trata de una “ reforma laboral con pérdida de la estabilidad laboral para que una persona que no esté en planta y contemplada dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo, pueda ser echada”.

“No corresponde, porque el trabajador que es contratado o prestador tiene todo el derecho a pasar a planta permanente, ya que viene cumpliendo funciones laborales habituales, normales y continuas dentro del Estado provincial”, aseguró el sindicalista.

Esta mañana, el sindicato realizó una asamblea general de delegados y congresales y decidieron medidas de acción directa para la próxima semana, en reclamo por mejoras salariales en paritarias, pero sumando entre sus consignas el rechazo a la modificación del estatuto.

Macho prometió que a esta reforma la van a “recurrir con acciones legales y gremiales, y la vamos a pelear en las calles”.

Desde el gremio anunciaron que se movilizarán el martes 2 y jueves 4 de septiembre, con "asambleas con retención de servicios y huelga en todos los sectores estatales de la provincia, respetando las guardias mínimas, con atención como días domingos o feriados en los efectores sanitarios".

“No tenemos nada que temerle a este gobierno: tiene que sacar de la mesa la reforma laboral; presentar una propuesta salarial digna, sin discriminación; pasar a planta a los más de 2.300 trabajadores contratados y prestadores que el Poder Ejecutivo mantiene precarizados; y reconocer a los Licenciados en Enfermería”, sostuvo Macho.

Ampros habla de flexibilización laboral

Por el lado de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), la secretaria general Claudia Iturbe aclaró a Los Andes que los médicos tienen su propio Convenio Colectivo de Trabajo y no se rigen por el Estatuto del Empleado Público, pero señaló que se trata de un "plan de flexibilización laboral" que el gobierno viene aplicando.

"Nosotros ya lo vivimos el año pasado con las leyes que se aprobaron y las denunciamos como tal. Es un plan de privatización y precarización, se trata de aumentar la discrecionalidad. El nuevo régimen profesional de los médicos y la ley de licenciados de enfermería se tratan de eso, de sacar concursos y hacer lo que yo quiero y con quien quiero", comparó la gremialista.

Por otro lado, analizó los cambios en las indemnizaciones y los reintegros: "Hace un mes se reintegró un profesional de la Osep y se le pagaron todos los salarios caídos y aportes de seguridad social. Es decir, los fallos judiciales contradicen esto".

AMPROS-Legislatura Ampros se manifestó en la Legislatura provincial en reclamo por pases a planta. Prensa Ampros

Además, criticó que se "hablan de interinatos pero resulta que nunca llaman a concurso. Sos eternamente prestador, contratado o interino. Entonces eso es discrecional".

"Nosotros estuvimos ayer en la Legislatura manifestándonos, nos han pedido los legisladores que elevemos un escrito con nuestras evaluaciones y esperamos que nos vuelvan a recibir", dijo Iturbe.

Se refirió puntualmente a otro reclamo que llevan adelante por la creación de 2 mil cargos para profesionales de la salud que están contratados desde hace 5 años. Pero vinculó la reforma del estatuto con esta problemática, al señalar que "si esto continúa así, seguiremos manifestándonos en la Legislatura sobre todo".

"Lamentablemente ellos tienen la mayoría automática, esperemos que la gente pueda observar esto y expresarse en las urnas dentro de dos meses". El mensaje electoral de Iturbe no fue ingenuo, ella es candidata a senadora provincial del frente Provincias Unidas que lidera Jorge Difonso.

Por último, desde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) el proyecto está siendo "estudiado" y todavía no se expresan públicamente, aunque la primera reacción de las bases fue crítica, le comentaron a este diario.