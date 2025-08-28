Diego Spagnuolo entregó audios a la Justicia: cómo continúa el caso

Tras el revuelo mediático, ahora el caso se trasladó al terreno judicial. Los audios fueron entregados al fiscal Picardi.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, entregó los audios de la polémica al fiscal federal Franco Picardi. De esta manera, el caso sumó nuevo capítulo, que se trasladó del terreno mediático al judicial.

Mientras el Gobierno de Javier Milei se despega de la denuncia, el periodista Martín Carrizo aseguró que Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la Fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista.

Cabe mencionar que en esos audios el exfuncionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina. Además cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

Spagnuolo: Crónica de una traición anunciada.



La entrega de los audios al fiscal Franco Picardi por parte de Diego Spagnuolo (en un pendrive) marcó un punto de inflexión, quizás, para muchos de nosotros, bastante inesperado: lo que parecía estar destinado a representar un… pic.twitter.com/ZnqGxTcOlK — Martín Carrizo (@martincarrizo_) August 29, 2025 Siguiendo el posteo de Carrizo en la red social X, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”. Si el caso tiene este rumbo, se elevaría el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.

Este miércoles, la periodista Romina Manguel también se pronunció en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.