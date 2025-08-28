Diego Spagnuolo entregó audios a la Justicia: cómo continúa el caso

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, entregó los audios de la polémica al fiscal federal Franco Picardi. De esta manera, el caso sumó nuevo capítulo, que se trasladó del terreno mediático al judicial.
Tras el revuelo mediático, ahora el caso se trasladó al terreno judicial. Los audios fueron entregados al fiscal Picardi.
Mientras el Gobierno de Javier Milei se despega de la denuncia, el periodista Martín Carrizo aseguró que Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la Fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista.
Cabe mencionar que en esos audios el exfuncionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina. Además cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.
Siguiendo el posteo de Carrizo en la red social X, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”. Si el caso tiene este rumbo, se elevaría el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.
Este miércoles, la periodista Romina Manguel también se pronunció en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.
Mientras tanto, el Ejecutivo intervino la Andis y designó como interventor a Alejandro Vilches. Se trata de un hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, figura a su vez vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.
La medida generó suspicacias, dado que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedará en manos de un sector señalado en los propios audios.