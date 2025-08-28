28 de agosto de 2025 - 23:59

Diego Spagnuolo entregó audios a la Justicia: cómo continúa el caso

Tras el revuelo mediático, ahora el caso se trasladó al terreno judicial. Los audios fueron entregados al fiscal Picardi.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo﻿.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo﻿.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, entregó los audios de la polémica al fiscal federal Franco Picardi. De esta manera, el caso sumó nuevo capítulo, que se trasladó del terreno mediático al judicial.

El gobernador Alfredo Cornejo se expresó sobre el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo. 

"El que debería hablar es Spagnuolo": Cornejo opinó sobre el audiogate y defendió a Petri por el caso IOSFA

Por Redacción Política
Diego Spagnuolo 

Coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo evalúa ser arrepentido y afirmó que el Gobierno le ofreció abogados

Por Redacción Política

Mientras el Gobierno de Javier Milei se despega de la denuncia, el periodista Martín Carrizo aseguró que Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la Fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista.

Cabe mencionar que en esos audios el exfuncionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina. Además cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

Siguiendo el posteo de Carrizo en la red social X, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”. Si el caso tiene este rumbo, se elevaría el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.

Este miércoles, la periodista Romina Manguel también se pronunció en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.

Mientras tanto, el Ejecutivo intervino la Andis y designó como interventor a Alejandro Vilches. Se trata de un hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, figura a su vez vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.

La medida generó suspicacias, dado que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedará en manos de un sector señalado en los propios audios.

Diego Spagnuolo y Javier Milei

Ahora van contra Spagnuolo: Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en su exabogado

Por Redacción Política
Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación

El ministro Mario Lugones negó contratos irregulares con la Droguería Suizo Argentina

Por Redacción Política
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

Difunden nuevos audios de Diego Spagnuolo donde apunta contra Karina Milei, Lule Menem e insulta a Adorni

Por Redacción Política
Eduardo Lule Menem, implicado en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei.

Ratifican a Eduardo "Lule" Menem en su cargo y descartan que las filtraciones tengan impacto electoral

Por Sofía Rojas