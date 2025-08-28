28 de agosto de 2025 - 10:03

Ahora van contra Spagnuolo: Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en su exabogado

El jefe de Gabinete dio muestras de la nueva estrategia gubernamental frente al escándalo de las coimas y apuntó directamente al autor de los audios y extitular de Discapacidad.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Quien avanzó en esa línea este jueves fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, resaltó que Milei es una “persona absolutamente honesta y transparente” y que "no es de los que se abrazan a la caja fuerte”.

Sin embargo, al ser consultado por el entorno del mandatario, Francos consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”.

“No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, no debió haber confiado”, advirtió el jefe de Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitre/status/1961035500250149194&partner=&hide_thread=false

“Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques. Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree", lanzó en contra del kirchnerismo.

Francos agregó: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y (Gregorio) Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”.

Al ser consultado si pondría “las manos en el fuego por 'Lule' Menem”, el asesor de Karina Milei mencionado en los audios como responsable de los supuestos sobornos en la compra de medicamentos, Francos respondió: “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

