Difunden audios de Karina Milei en una reunión privada en el medio del escándalo por presuntas coimas

Luego del escándalo generado por la filtración de audios en los que Diego Spagnuolo denuncia sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , organismo que él mismo dirigía, en las últimas horas salieron a la luz nuevas grabaciones atribuidas a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

Javier Milei habló por primera vez de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia"

Estas grabaciones fueron difundidas a través del canal de streaming Carnaval. En ellas, la hermana del presidente Javier Milei no hace alusión directa a los hechos ocurridos en la ANDIS ni a la causa judicial en curso.

Sin embargo, desde el medio señalaron que esto representa apenas “la puntita” de una serie de registros que saldrán a la luz en los próximos días.

En el primero de los audios difundidos por el periodista Mauro Federico se escucha a Karina Milei decir: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.

EXCLUSIVO CARNAVAL: NUEVOS AUDIOS DE KARINA MILEI ️ La secretaria general de la Presidencia fue contundente: "hay que estar todos juntos" Esta es solo "la puntita" de una gran cantidad de audios pic.twitter.com/df9s6Ze7O9

En una segunda grabación, la funcionaria parece no advertir que está siendo grabada , aunque sus dichos no dejan del todo claro el contexto de la conversación. Se la oye comentar: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Cabe recordar que, la semana pasada, el programa Data Clave, también del canal Carnaval, difundió audios en los que Spagnuolo denunciaba que estaban "desfalcando la agencia” mediante solicitudes de coimas relacionadas con la compra de medicamentos.

En sus declaraciones, mencionó a la droguería Suizo Argentina y la relacionó con los hermanos Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo tenía una relación cercana con Javier Milei y, antes de que este asumiera la presidencia, fue su abogado. Durante ese tiempo, fue una de las personas que más frecuentemente lo visitó en la residencia de Olivos. En las grabaciones difundidas, contó que mantuvo un encuentro con el presidente para informarle sobre las presuntas solicitudes de sobornos: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.