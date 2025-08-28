Karina Milei viajó en clase turista y el presidente destacó el gesto: "La gente ya no come vidrio"

Javier Milei reposteó una foto de su hermana sentada en una butaca de un vuelo comercial. Militantes libertarios también resaltaron el hecho, mientras que opositores reaccionaron.

En redes sociales se difundió una imagen de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, viajando en clase turista de un vuelo comercial. La postal rápidamente generó comentarios y reacciones de todo tipo, tanto entre militantes libertarios como en usuarios opositores.

El presidente Javier Milei no dejó pasar el gesto de su hermana y lo resaltó públicamente. “La gente no come vidrio”, expresó al valorar la elección de viajar en una butaca común. Desde sectores libertarios también subrayaron la actitud, agradeciendo la señal de austeridad en un contexto de fuertes críticas.

Sin embargo, desde el otro sector expresaron sus reproches e hicieron un juego de palabras con el posteo de Milei: “Presidente, la gente no come…”, reiteraron. Además, resaltaron el caso sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que aún continúa en tema de agenda.

LA GENTE NO COME VIDRIO.

Opositores advierten "un lavado de imagen" La foto de Karina Milei aparece en un contexto de tensión para el Gobierno nacional. Tras un resultado adverso en las últimas sesiones en el Congreso, la funcionaria está siendo señalada en la causa judicial por el supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la Andis.

Todo comenzó con audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, donde la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado. Incluso, este miércoles se difundió una nueva tanda de audios de Spagnuolo en los que otra vez menciona a Milei (hermana).