28 de agosto de 2025 - 08:33

Elisa Carrió acusó a Javier Milei de un aberrante delito y a Karina la tildó como la "más oscura"

La dirigente de la Coalición Cívica dejó severos cuestionamientos al Gobierno en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió este miércoles por la noche al centro de la escena con fuertes críticas contra el oficialismo en medio del escándalo por presuntas coimas en el área de discapacidad.

Durante una entrevista en LN+, lanzó graves acusaciones contra el presidente Javier Milei, a quien señaló por “haber visto mucha pornografía infantil” (material de abuso sexual infantil) y lo responsabilizó por el daño cultural que, a su entender, está generando en la sociedad.

"Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho un daño irreparable a todos", denunció Carrió en el programa de Joaquín Morales Solá.

Según Carrió, la armadora del oficialismo actúa como “cajera, tanto en el caso $LIBRA, un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud, ya que hay personas que vienen directamente de la actividad privada”.

La referente de la Coalición Cívica sostuvo que existe “una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país” y que involucra vínculos con criptomonedas y el sistema sanitario.

Por eso, advirtió: “Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier, lo han dicho los dos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1960880842428780676&partner=&hide_thread=false

Carrió contra Espert, Sturzenegger y Francos

Carrió no se limitó a los hermanos Milei. También cuestionó al diputado y candidato bonaerense José Luis Espert, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Sobre Espert afirmó: "Es un insultante serial, un grosero que quiere la balacera". También, alertó que sus posturas “apuntan a una guerra civil”.

Contra Sturzenegger, la dirigente acusó: “Él está repartiendo plata a las empresas constructoras para que cobren peajes sin realizar las obras, mientras quiere eliminar Vialidad”. Recordó su papel durante el macrismo: “Si alguien inventó las LEBAC y trajo la tragedia al gobierno de Macri, ese se llama Federico Sturzenegger”.

Finalmente, sobre Francos lo calificó como un “cínico del poder” y un “sofista de la vieja democracia griega con capacidad para “defender lo indefendible”.

Carrió cerró su entrevista en LN+ con una advertencia sobre la matriz de gobierno de La Libertad Avanza. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista. Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo”.

