25 de agosto de 2025 - 22:07

El acto fallido de Javier Milei: "Están molestos porque le estamos afanando los choreos"

El presidente estuvo presente en un acto en Junín, Buenos Aires. En medio del escándalo por las coimas, que evitó hacer referencia, Milei tuvo un lapsus al hablar de la oposición.

Javier Milei encabezó un acto en Junín, Buenos Aires.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras el escándalo de los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei encabezó un acto en la ciudad de Junín, Buenos Aires. Allí, el mandatario protagonizó un acto fallido al criticar a la oposición, cuando afirmó que "están molestos porque le estamos afanando los choreos".

Javier Milei presentó los candidatos de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires en Junín

Milei elogió a su hermana Karina y denunció que "el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos"

La frase completa del mandatario se viralizó rápidamente en las redes sociales, que pronto fue motivo de varios posteos. "Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces", manifestó Milei.

Javier Milei en modo campaña

El evento de este lunes de La Libertad Avanza (LLA) sirvió para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas. El acto se realizó en un clima enrarecido por las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. En su discurso, el presidente redobló la confrontación con la oposición, al asegurar que "contra los kirchneristas no hay negociación posible".

Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, afirmó: "Kirchnerismo nunca más". Además, se solidarizó con la militancia juvenil y agradeció al mandatario por haber llevado adelante la "titánica tarea" de organizar el partido a nivel nacional.

El acto fallido de Milei fue uno de los temas más comentado del evento, generando -una vez más- discusiones entre usuarios oficialistas y opositores. Muchos de ellos aprovecharon para relacionar la frase del presidente a las acusaciones de corrupción contra su entorno.

Karina Milei: “Kirchnerismo nunca más”

La secretaria general de la Presidencia expresó hoy su “solidaridad” con los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron agredidos en la previa del acto del presidente Javier Milei en Junín. También repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos Kirchnerimso nunca más”, manifestó Karina Milei al hacer uso de la palabra.

