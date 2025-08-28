28 de agosto de 2025 - 19:17

Otra vez incidentes: Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y debieron ser evacuados

La hermana del presidente apareció junto a Lisandro Almirón, el postulante de La Libertad Avanza en la provincia. Sin embargo, debió interrumpir la marcha y retirarse del lugar en una camioneta.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada esta tarde en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón.

Según las imágenes que se observan en distintos medios televisivos, en plena caravana libertaria un grupo de manifestantes que estaban en las cercanías comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona que estaba la hermana del presidente.

La comitiva solo pudo recorrer una cuadra en medio de golpes y empujones. Rápidamente la custodia oficial evacuó en un auto a las autoridades que estaban presentes en el lugar. Además, la policía correntina detuvo a dos de los agresores.

“Una nueva agresión a los militantes de La Libertad Avanza (LLA) se registró en el cierre de campaña de Corrientes. Un grupo de personas irrumpieron violentamente en la caminata de LLA con una vieja práctica de la política de generar incidentes y escudarse con niños y mujeres en la primera fila”, manifestó LLA en un comunicado.

Tras el episodio, Menem también salió a expresarse en sus redes sociales y sentenció que “no hay término medio. Tenemos dos caminos: avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre”.

En declaraciones a la prensa, Almirón se sumó al repudio a los hechos de violencia y lo atribuyó a “gente que no se banca competir” en las urnas. “Patearon las puertas de los vehículos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría”, relató Almirón.

Y añadió que “el 31 de agosto los correntinos vamos a votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”.

Durante los momentos de tensión que se vivieron en tierras correntinas, la periodista de La Nación+ Carla Ricciotti tuvo un cruce con el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, mientras que militantes de LLA agredieron al camarógrafo y a una periodista de A24.

Este nuevo incidente se da a un día de los enfrentamientos ocurridos en Lomas de Zamora, donde también un grupo de militantes vinculados al kirchnerismo atacaron a la caravana que llevaba el presidente Milei y otros miembros del gobierno junto a José Luis Espert.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes comenzaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente. Por la falta de seguridad, tuvieron que evacuar a Milei y su hermana en otra camioneta, mientras que Espert abandonó la zona en una motocicleta.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

