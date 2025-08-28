El Gobierno reveló los rostros de tres "agresores" de Milei en Lomas de Zamora y crece la polémica

Tras los incidentes ocurridos en la caravana presidencial de Javier Milei en Lomas de Zamora , el Gobierno nacional difundió los identikits de tres personas acusadas de participar en los ataques. Los nombres que trascendieron fueron Diego Martín Paz, Thiago Román Florentín y José Marcelino Dabrowsky.

Uno de los señalados salió públicamente a desligarse de la acusación y aseguró que no estuvo en el momento de la agresión. Incluso, afirmó tener pruebas que contradicen al Gobierno: cámaras de seguridad y un ticket de estacionamiento.

Según confirmaron fuentes oficiales, Florentín, de 22 años, es el único que quedó detenido por “arrojar elementos contundentes” contra la camioneta en la se trasladaba Milei .

En el caso de Diego Martín Paz , por su parte, el identikit lo vincula con la “barra disidente de Arsenal” y registra derecho de admisión por tiempo indeterminado en los estadios, además de dos restricciones previas impuestas por Aprevide.

La primera en 2017 por “contravención, resistencia a la autoridad y portación ilegal de un arma de uso civil”. La segunda, en 2021, por antecedentes de incidentes violentos.

No obstante, Paz rechazó los señalamientos en una entrevista con LN+: "Estuve pero después de que se fue la comitiva. Llegué 15.30, tengo pruebas, los videos de cuando salgo de mi casa a las 15.06 y el ticket del estacionamiento", sostuvo. Y agregó: "Me están acusando de tirarle una piedra al Presidente y yo solamente ejercí mi derecho a protestar. No represento a ninguna agrupación política".

El segundo identikit corresponde a Thiago Román Florentin, el joven que quedó bajo arresto por haber lanzado objetos contra la camioneta oficial, según las fuentes.

Finalmente, el tercer señalado es José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, a quien identifican como militante de la agrupación H.I.J.O.S. y presunto responsable de intentar bloquear el paso de la caravana durante los disturbios.