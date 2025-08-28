28 de agosto de 2025 - 15:04

El Gobierno reveló los rostros de tres "agresores" de Milei en Lomas de Zamora y crece la polémica

Los apuntados son Diego Martín Paz, Thiago Román Florentín y José Marcelino Dabrowsky. Uno ya se encuentra detenido, mientras que otro asegura tener pruebas de lo contrario.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Uno de los señalados salió públicamente a desligarse de la acusación y aseguró que no estuvo en el momento de la agresión. Incluso, afirmó tener pruebas que contradicen al Gobierno: cámaras de seguridad y un ticket de estacionamiento.

Según confirmaron fuentes oficiales, Florentín, de 22 años, es el único que quedó detenido por “arrojar elementos contundentes” contra la camioneta en la se trasladaba Milei.

Disturbios en Lomas de Zamora: tres sujetos identificados

En el caso de Diego Martín Paz, por su parte, el identikit lo vincula con la “barra disidente de Arsenal” y registra derecho de admisión por tiempo indeterminado en los estadios, además de dos restricciones previas impuestas por Aprevide.

La primera en 2017 por “contravención, resistencia a la autoridad y portación ilegal de un arma de uso civil”. La segunda, en 2021, por antecedentes de incidentes violentos.

No obstante, Paz rechazó los señalamientos en una entrevista con LN+: "Estuve pero después de que se fue la comitiva. Llegué 15.30, tengo pruebas, los videos de cuando salgo de mi casa a las 15.06 y el ticket del estacionamiento", sostuvo. Y agregó: "Me están acusando de tirarle una piedra al Presidente y yo solamente ejercí mi derecho a protestar. No represento a ninguna agrupación política".

El segundo identikit corresponde a Thiago Román Florentin, el joven que quedó bajo arresto por haber lanzado objetos contra la camioneta oficial, según las fuentes.

Finalmente, el tercer señalado es José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, a quien identifican como militante de la agrupación H.I.J.O.S. y presunto responsable de intentar bloquear el paso de la caravana durante los disturbios.

