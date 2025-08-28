Polémica por la foto de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real o fue montada?

Cientos de usuarios criticaron a Manuel Adorni por una foto que publicó en sus redes. La aclaración del fotógrafo que capturó la imagen.

Polémica por una foto "trucada" de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real?

Tras el ataque a la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, surgió una nueva polémica en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X una foto en la que se ve al mandatario junto a su hermana, Karina Milei, con una piedra pasando por arriba del vehículo. “Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, escribió el funcionario.

La imagen generó cientos de respuestas que aseguraban que la piedra había sido agregada digitalmente y que la foto era un montaje. "Buenas, acá el que sacó la foto. Confirmo que la piedra es un montaje, no esperaba esta repercusión, saludos a todos", afirmó un usuario junto a una captura que mostraba la supuesta cámara de donde habría salido la imagen.

Confirmo que la piedra es un montaje, no esperaba esta repercusión, saludos a todos. https://t.co/sSE0mvPeXZ pic.twitter.com/S1SEnEScm5 — FLACO DAN (@elflacodan_) August 28, 2025

Ante el revuelo, apareció el verdadero autor de la foto: Juan Mabromata quien desmintió categóricamente las versiones de montaje: "Así es, tengo varias fotos en las que se ve la piedra antes, arriba y después. Soy reportero gráfico hace más de 30 años y llevo 20 trabajando en AFP; agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado. Saludos y gracias", escribió en X.

Hola, asi es, tengo varias fotos en las que se ve la piedra antes, arriba y después, soy reportero gráfico hace mas de 30 años y llevo 20 trabajando en la @AFP Agencia France Presse, agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado. Saludos y gracias. — Juan Mabromata (@jmabromata) August 28, 2025 Para despejar dudas, el fotógrafo contó que sacó una secuencia de cinco fotos que subió y están disponibles en AFP y GettyImages, donde se aprecia la piedra atravesando la escena.