28 de agosto de 2025 - 11:43

Polémica por la foto de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real o fue montada?

Cientos de usuarios criticaron a Manuel Adorni por una foto que publicó en sus redes. La aclaración del fotógrafo que capturó la imagen.

Polémica por una foto trucada de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real?

Polémica por una foto "trucada" de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real?

Foto:

Los Andes | Franco Caro Arenas
Por Franco Caro Arenas

Sebastián Pareja junto a Javier Milei.

El jefe de la campaña libertaria usó "discapacitados" como insulto contra quienes atacaron la caravana de Milei

Por Redacción Política
Diego Spagnuolo y Javier Milei

Ahora van contra Spagnuolo: Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en su exabogado

Por Redacción Política

Todo comenzó cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X una foto en la que se ve al mandatario junto a su hermana, Karina Milei, con una piedra pasando por arriba del vehículo. “Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”, escribió el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1960813551855054940&partner=&hide_thread=false

La polémica en redes

La imagen generó cientos de respuestas que aseguraban que la piedra había sido agregada digitalmente y que la foto era un montaje. “Buenas, acá el que sacó la foto. Confirmo que la piedra es un montaje, no esperaba esta repercusión, saludos a todos”, afirmó un usuario junto a una captura que mostraba la supuesta cámara de donde habría salido la imagen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elflacodan_/status/1960872587078377917&partner=&hide_thread=false

Ante el revuelo, apareció el verdadero autor de la foto: Juan Mabromata quien desmintió categóricamente las versiones de montaje: “Así es, tengo varias fotos en las que se ve la piedra antes, arriba y después. Soy reportero gráfico hace más de 30 años y llevo 20 trabajando en AFP; agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado. Saludos y gracias”, escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmabromata/status/1960876185178501227&partner=&hide_thread=false

Para despejar dudas, el fotógrafo contó que sacó una secuencia de cinco fotos que subió y están disponibles en AFP y GettyImages, donde se aprecia la piedra atravesando la escena.

Polémica por una foto "trucada" de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real?
Las imágenes están subidas en AFP y GattyImages.

Las imágenes están subidas en AFP y GattyImages.

