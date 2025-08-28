El jefe de la campaña libertaria usó "discapacitados" como insulto contra quienes atacaron la caravana de Milei

Sebastián Pareja , jefe de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los hombres de confianza de Javier Milei , tildó como "discapacitados" y " energúmenos " a quienes atacaron el miércoles por la tarde la caravana del Presidente y sus candidatos en Lomas de Zamora.

“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos", declaró Pareja en diálogo anoche con TN.

Pese al uso del término "discapacitado" como insulto , el periodista Diego Sehinkman se llamó al silencio y no le repreguntó al libertario.

"Son discapacitados, están fuera de la lógica que podemos entender" Sebastián Pareja llamó "energúmenos" a quienes agredieron a Javier Milei y sus funcionarios en la caravana de Lomas de Zamora y afirmó: "Las medidas de seguridad se cumplen y por eso no hubo heridos". pic.twitter.com/PiKpQYedpa

"Arrojar piedras a otras personas por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar”, agregó Pareja en la entrevista.

El dirigente aseguró que el operativo de seguridad funcionó y que los disturbios provinieron de un sector ajeno a la custodia presidencial. “Ahí falló ese control que no estaba a cargo de la seguridad de Milei ni de la Policía bonaerense”, añadió.

Acusaciones de Sebastián Pareja en contra del kirchnerismo

Siguiendo el mismo relato del resto de los funcionarios, Pareja atribuyó la organización de los ataques a militantes identificados con el kirchnerismo.

“Estaban organizados. No llegamos a Lomas de Zamora y nos encontramos a un tipo que nos chifló y nos tiró una piedra. Había pequeños grupos. No eran locos sueltos. Fue el kirchnerismo, las proclama de ellos en contra nuestra y a favor de Cristina Kirchner”, expresó.

Atacaron la caravana de Javier Milei Atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora Gentileza Clarín / Juano Tesone

El armador de LLA también relató un episodio puntual con vecinos. “En la caravana me puse a discutir con una madre que puso a sus hijos a tirarnos barro. Es una cuestión de educación”, afirmó.

Pareja vinculó los incidentes con las medidas económicas y políticas que lleva adelante el Gobierno nacional. “Los hechos fueron de temer. Es la verdad contra la que estamos peleando todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es mucho más profunda que cualquier otra. Ir al hueso implica quitarle a esta gente los kioscos con los que vivían a costa nuestra, por eso estamos tan expuestos”, sostuvo.

La Libertad Avanza reforzó las acusaciones y señaló que los agresores pertenecían al Partido Justicialista. Según voceros del espacio, militantes ligados al intendente Federico Otermín habrían participado de las agresiones.