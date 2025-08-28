El mensaje de WhatsApp que Milei la mandó a su Gabinete tras los piedrazos: "Como en la final Boca-Palmeiras"

El presidente Javier Milei envió este jueves un mensaje de aliento a su Gabinete luego de los incidentes ocurridos durante la caravana electoral que encabezó el miércoles en Lomas de Zamora , donde la delegación libertaria fue atacada con insultos y objetos contundentes.

Fuerte crítica del kirchnerismo a Milei: "¿Esperaba que lo saludaran como en el carnaval de Gualeguaychú?"

El Gobierno reveló los rostros de tres "agresores" de Milei en Lomas de Zamora y crece la polémica

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario utilizó el grupo de WhatsApp que comparte con ministros y colaboradores para transmitir tranquilidad y ánimo de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre .

“ REFLEXIÓN. A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante ya que demuestra que están desesperados ”, expresó Milei en el extenso mensaje enviado a sus funcionarios.

El mandatario relató que no es la primera vez que enfrenta situaciones violentas: “ Habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984 y 1986, he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado de un piedrazo a mi padre ”.

En ese sentido, sostuvo que los ataques no lo intimidan, sino que lo motivan: “ Me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña. Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad ”.

El mensaje concluyó con un llamado a mantener la ofensiva política: “SIGAMOS AVANZANDO. LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reflexión se conoció horas después de la agresión sufrida por la comitiva libertaria en la avenida Hipólito Yrigoyen, donde Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el candidato nacional José Luis Espert debieron ser evacuados bajo custodia de la Policía Federal. Los manifestantes los acusaban de coimas tras la viralización de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El Gobierno adjudicó la violencia al kirchnerismo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló en conferencia de prensa que ya hay dos detenidos por las agresiones. “No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, afirmó, antes de acusar a la oposición peronista de instigar los hechos.

“Por suerte, hoy hay otra Argentina, la de la verdad, la original, la sostenida por el esfuerzo y el trabajo de los argentinos de bien. Su marcha hacia la libertad, pese a que muchos no quieran que así ocurra, es irrefrenable”, concluyó el vocero.