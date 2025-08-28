"La chicana de Javier Milei contra Juan román Riquelme: "Al presidente de Boca lo eligió un hincha de River"

El presidente Javier Milei volvió a expresar públicamente su disgusto con Juan Román Riquelme, actual titular de Boca Juniors. En medio de un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio, el mandatario lanzó una frase que rápidamente encendió repercusiones: “Creo que al presidente de Boca lo eligió un hincha de River”.
La ironía de Javier Milei contra Juan Román Riquelme
La ironía no quedó allí. Dirigiéndose a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Milei preguntó entre risas: “¿No habrás sido vos, no?”.
El comentario surgió mientras el jefe de Estado relataba la experiencia vivida el miércoles en Lomas de Zamora, donde acompañó a José Luis Espert en un acto de campaña y se enfrentaron a agresiones en la vía pública. “Era muy emocionante ayer enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo”, señaló.
El presidente Javier MIlei, este domingo, al votar en Boca - Clarín
En ese marco, el mandatario recordó además los episodios similares que atravesó durante su juventud como jugador en Chacarita: “No se dan una idea la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras”.
Sin embargo, la anécdota quedó en segundo plano ante la nueva chicana contra Riquelme, con quien Milei ya tuvo cruces mediáticos en el pasado. Esta vez, la frase resonó tanto en el ámbito político como en el futbolero, reavivando la disputa entre el Presidente y la conducción de Boca.