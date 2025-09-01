1 de septiembre de 2025 - 19:27

Bullrich denunció "servicios de inteligencia paralelos y extranjeros" detrás de los audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad manifestó que se trata de una grave operación ilegal, y que grabar en Casa Rosada a una funcionaria nos deja a todos los ciudadanos "indefensos".

Patricia Bullrich﻿

Patricia Bullrich﻿

Bullrich también calificó el hecho como “inédito” y planteó que se trata de una “grave operación ilegal” que expone a la máxima sede del Poder Ejecutivo. En ese hilo, aseguró que “trabajará” para saber quién y cómo lo hizo.

“Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero grabar en Casa Rosada a una funcionaria y anunciar que van a ir difundiendo el material pedacitos, como si fuera una serie con capítulos, nos deja a todos los ciudadanos en una situación de indefensión”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

Servicios de inteligencia y canal Carnaval en la mira

En ese marco, Bullrich habló de servicios de inteligencia “paralelos”, no orgánicos a la SIDE, y también “extranjeros”.

“Hace poco habíamos denunciado la injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podía ser parte de la campaña. También veíamos que Venezuela puede influir, porque se está defendiendo con ataques, como lo hizo secuestrando al gendarme (argentino Nahuel) Gallo”, sostuvo.

Luego hizo foco hacia el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Karina Milei y sostuvo que se trata de una señal de “extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA”, en referencia a Pablo Toviggino, y “unos periodistas que más que periodistas son gente que está participando de esta operación”, dijo.

Afirmó que "no fue un funcionario" e insistió con el trasfondo electoral

Consultada sobre si la hermana del presidente Javier Milei y presidenta de La Libertad Avanza (LLA) pudo haber sido grabada por un propio integrante del Gobierno, respondió que “es difícil que sea un funcionario; en las reuniones de Gabinete los teléfonos quedan afuera”.

Insistió también con el trasfondo electoral que tendría la situación, al advertir: “No podemos ser ingenuos…todo esto es parte de lo que está pasando en el país. En estos meses nos quieren mover la economía, nos quieren subir el precio del dólar, nos tiran piedras en cada acto, no nos dejan hacer la campaña y ahora nos tiran audios grabados en la propia Casa de Gobierno. Hay un clima de la campaña con incertidumbre, que es lo contrario a lo que necesita el país”.

“Son capaces de armar una operación de principio a fin, yo lo viví con el caso Maldonado, que fueron todas mentiras. El Estado corrupto se resiste a morir. Le pido a los bonaerenses que el domingo nos acompañen para que todo lo logrado no se eche atrás”, cerró, al aludir a las elecciones del domingo próximo.

