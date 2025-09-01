1 de septiembre de 2025 - 13:42

"Desestabilizar al país": la denuncia del Gobierno por los audios filtrados de Karina Milei

El vocero oficial Manuel Adorni confirmó la denuncia ante la Justicia Federal por una "operación de inteligencia ilegal" respecto a las grabaciones de la secretaria general de la Presidencia en Casa Rosada.

El vocero oficial Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

El vocero oficial Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Foto:

Clarin
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por las grabaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal la existencia de una "operación de inteligencia ilegal" destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Leé además

Adorni sobre los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, estaríamos ante un escándalo sin precedentes

Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, estaríamos ante un escándalo sin precedentes"

Por Redacción Política
Manuel Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

El Gobierno desmintió rumores y confirmó que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Por Redacción Política

Así lo confirmó este mediodía el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que el ataque incluyó la grabación y manipulación de conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, sostuvo el funcionario a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1962550786321252817&partner=&hide_thread=false

La publicación ocurrió poco después del escándalo por las grabaciones de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucraban denuncias de sobornos dentro del organismo.

En los audios de Karina Milei, no hay referencias directas a la causa de la Andis ni al entramado de presunta corrupción. Sin embargo, desde el canal advirtieron que se trata apenas de “la puntita” de un paquete mayor de grabaciones que serán difundidas en los próximos días.

En uno de los fragmentos difundidos, la hermana del Presidente llama a la unidad dentro del oficialismo: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, dice en un tono coloquial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1961495522281431163&partner=&hide_thread=false

En otro registro, hace alusión a su rutina dentro de la Casa Rosada: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche”.

La "desestabilización" que mencionó Adorni forma parte del discurso oficial para contrarrestar el escándalo por las presuntas coimas en la Andis. Durante la semana pasada, tanto el jefe de Estado como dirigentes como Martín Menem y Guillermo Francos responsabilizaron al kirchnerismo por una "operación".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polémica por una foto trucada de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real?

Polémica por la foto de los piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: ¿Es real o fue montada?

Por Franco Caro Arenas
Habló Adorni en medio del escándalo por las coimas: El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad.

Habló Adorni en medio del escándalo por las coimas: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad"

Por Redacción Política
Javier Milei y Fátima Flórez se reencontrarán en Las Vegas a un año de su separación.

Fátima Florez promociona su show en Las Vegas con la presencia de Milei

Por Redacción Política
Nueva denuncia contra el PAMI: paga cinco veces más caros los lentes para cirugías

Nueva denuncia contra el PAMI: paga cinco veces más caros los lentes para cirugías

Por Redacción Política