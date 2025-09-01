"Desestabilizar al país": la denuncia del Gobierno por los audios filtrados de Karina Milei

Por las grabaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , el Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal la existencia de una " operación de inteligencia ilegal" destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.

Adorni sobre los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, estaríamos ante un escándalo sin precedentes"

Así lo confirmó este mediodía el vocero presidencial, Manuel Adorni , quien precisó que el ataque incluyó la grabación y manipulación de conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, sostuvo el funcionario a través de sus redes sociales.

El mensaje de Adorni alude a los audios que trascendieron el viernes pasado en el canal de streaming Carnaval, donde el periodista Mauro Federico difundió registros atribuidos a la secretaria general de la Presidencia.

La publicación ocurrió poco después del escándalo por las grabaciones de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucraban denuncias de sobornos dentro del organismo.

En los audios de Karina Milei, no hay referencias directas a la causa de la Andis ni al entramado de presunta corrupción. Sin embargo, desde el canal advirtieron que se trata apenas de “la puntita” de un paquete mayor de grabaciones que serán difundidas en los próximos días.

En uno de los fragmentos difundidos, la hermana del Presidente llama a la unidad dentro del oficialismo: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, dice en un tono coloquial.

La secretaria general de la Presidencia fue contundente: "hay que estar todos juntos"



Esta es solo "la puntita" de una gran cantidad de audios pic.twitter.com/df9s6Ze7O9 — Carnaval Stream (@CarnavalStream) August 29, 2025

En otro registro, hace alusión a su rutina dentro de la Casa Rosada: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche”.

La "desestabilización" que mencionó Adorni forma parte del discurso oficial para contrarrestar el escándalo por las presuntas coimas en la Andis. Durante la semana pasada, tanto el jefe de Estado como dirigentes como Martín Menem y Guillermo Francos responsabilizaron al kirchnerismo por una "operación".