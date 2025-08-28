28 de agosto de 2025 - 12:23

El Gobierno desmintió rumores y confirmó que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

“Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, aseguró Adorni en conferencia de prensa.

Manuel Adorni aseguró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Franco Caro Arenas

Han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó Adorni en conferencia de prensa, al tiempo que denunció una campaña de “desprestigio” contra la gestión.

El portavoz explicó que actualmente se están realizando las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del torneo más importante del fútbol mundial. “Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, sostuvo.

La polémica se había originado por informaciones que aseguraban que el canal estatal no había adquirido los derechos de transmisión, lo que hubiera interrumpido una continuidad de 52 años de emisiones desde Alemania 1974. Según esas versiones, el Gobierno había desistido de pagar los siete millones de dólares que costaban los derechos, en línea con la política de ajuste económico.

El antecedente inmediato fue el Mundial de Qatar 2022, cuando la TV Pública desembolsó unos 10 millones de dólares, aunque logró recuperar la inversión a través de la publicidad e incluso obtener ganancias. Sin embargo, en la actual gestión se había especulado con un cambio de criterio, ya que el canal resignó la transmisión de algunos partidos de Eliminatorias al no alcanzar un acuerdo con las empresas privadas dueñas de los derechos.

Con la aclaración de Adorni, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los hinchas y reafirmar el acceso universal a la Copa del Mundo. De todas formas, aún restan definir los detalles sobre cómo se distribuirán los partidos y el rol que tendrá la TV Pública frente a las señales privadas.

