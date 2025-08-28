El Gobierno desmintió rumores y confirmó que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

“Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, aseguró Adorni en conferencia de prensa.

En medio de las versiones que circularon en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró hoy que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó Adorni en conferencia de prensa, al tiempo que denunció una campaña de “desprestigio” contra la gestión.

El portavoz explicó que actualmente se están realizando las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del torneo más importante del fútbol mundial. “Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, sostuvo.

La polémica se había originado por informaciones que aseguraban que el canal estatal no había adquirido los derechos de transmisión, lo que hubiera interrumpido una continuidad de 52 años de emisiones desde Alemania 1974. Según esas versiones, el Gobierno había desistido de pagar los siete millones de dólares que costaban los derechos, en línea con la política de ajuste económico.

De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el mundial 2026 de la manera más eficiente posible. pic.twitter.com/nTnTmvlVnc — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 28, 2025 El antecedente inmediato fue el Mundial de Qatar 2022, cuando la TV Pública desembolsó unos 10 millones de dólares, aunque logró recuperar la inversión a través de la publicidad e incluso obtener ganancias. Sin embargo, en la actual gestión se había especulado con un cambio de criterio, ya que el canal resignó la transmisión de algunos partidos de Eliminatorias al no alcanzar un acuerdo con las empresas privadas dueñas de los derechos.