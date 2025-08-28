Sorpresa en el juicio a Walter Bento: la Fiscalía pedirá la absolución de uno de sus hijos

El juicio contra Walter Bento , acusado de liderar una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, atraviesa jornadas importantes en Tribunales Federales . El Ministerio Público Fiscal lleva adelante sus últimos alegatos, referidos a los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que habrían cometido el exjuez con su familia, y sorprendió con el retiro de acusación sobre uno de los hijos: Luciano Bento.

El fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Sergio Velasco , presentó en la audiencia de este miércoles los alegatos sobre los delitos económicos por los que se acusó al exmagistrado, su esposa Marta Boiza y los hijos Nahuel y Luciano Bento.

El fiscal aclaró que probaron durante el debate “la existencia de un incremento patrimonial apreciable e injustificado por parte del entonces juez Walter Bento y su esposa Marta Boiza en el período comprendido que va desde 2005 al 2020 ”, vinculados a la “introducción al mercado legal de bienes que, en definitiva son el producto de los hechos ilícitos que se han ventilado en este debate y que fueron detallados ampliamente, que son imputados a él”.

“Nosotros entendemos que las operaciones y el crecimiento patrimonial está ampliamente probado con certeza material sobre los hechos”, sostuvo el fiscal.

Y explicó que “respecto de las responsabilidades , hemos advertido durante el debate algunas diferencias con respecto a la propuesta inicial que teníamos al momento del requerimiento de elevación a juicio”.

Entonces anunció: “Esas modificaciones que vamos a hacer notar, nos han llevado a tomar una decisión por parte del MPF de no formular acusación por uno de los imputados, en este caso, el señor Luciano Ezequiel Bento”.

“La idea era anticiparlo para entender por qué no se van a incluir algunos hechos o situaciones relacionadas con este imputado. Sobre él, en definitiva se va a pedir la absolución”, completó el fiscal.

Es decir, la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito seguirá firme tanto para el exjuez Bento como para su esposa Marta Boiza y el hijo mayor Nahuel Bento. Mientras que Luciano será absuelto del juicio, sí así lo dispone finalmente el Tribunal Oral Federal Nº 2 que encabeza la jueza Gretel Diamante.

Qué había declarado Luciano Bento

Luciano Bento prestó declaración indagatoria el 7 de septiembre de 2023 y defendió su inocencia, cuando se lo acusaba de haber "mezclado" fondos de procedencia ilícita en la compra de inmuebles y vehículos. El joven se defendió al señalar que en la acusación inicial no se tuvo en cuenta sus ingresos como funcionario judicial y habló de regalos y donaciones de sus padres.

“Para comenzar quiero que sepan que yo jamás he cometido ninguna conducta ilícita. Lo que el fiscal me imputa es que todo mi patrimonio es ilícito, pero no ha tenido en cuenta tanto mis ingresos tanto en el poder judicial como antes de mi ingreso”, empezó diciendo Luciano.

Entonces manifestó que recibió como un regalo de sus padres un departamento en la Torre Carolina de 40 metros, que no lo usó ni puso en circulación. “No lo pude administrar ni cobré nada de ese departamento. Fue solo un simple regalo”, sostuvo.

Luego aseguró que todos sus vehículos los compró por sus propios medios y que la Fiscalía “no tuvo en cuenta mis ingresos anteriores al Poder Judicial”. Indicó que el primer vehículo se lo compró a su hermano Nahuel y luego lo vendió para comprarse otro, situación que se repitió hasta obtener un cuarto vehículo que es el actual. “Para que quede claro yo no tengo 5 autos, tengo solo uno. Si o si para tener un auto tengo que vender el anterior. No tengo tantos ingresos para eso”, manifestó.

“En tercer lugar quiero hablar sobre mi participación en el fideicomiso comercial. Yo la verdad que del tema se poco y nada. Solo escuché a mi hermano hablar en una cena familiar como una buena oportunidad, por lo cual mis padres me donaron el dinero, producto de la casa anterior para poder yo tener una participación en ese fideicomiso en 8 o 9 metros en un espacio. Un tiempo después mi madre cedió parte de sus espacios. Dos espacios de 8 o 9 metros”, comentó.

Después comentó que sus padres le donaron dinero para adquirir un departamento de 40 metros en el complejo Bosques de Mayo en Maipú y alquilarlo de forma temporal. Además, aseguró que con sus “propios ahorros” compró “en pozo” un departamento en el complejo Vistacruz de Godoy Cruz. “Con mi trabajo y en cuotas mediante depósitos de transferencias desde mi cuenta sueldo. Nada más lícito que eso”, afirmó y dijo que luego sus padres le aportaron dinero para comprar una cochera en ese complejo.