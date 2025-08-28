Los videos del violento momento se viralizaron en redes. Somos Libres denunció que militantes de la JUP ocuparon sus mesas con banderas y cánticos.

Militantes kirchneristas y libertarios se agarraron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA.

Un violento enfrentamiento se produjo este jueves al mediodía en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de la agrupación Somos Libres, afín a La Libertad Avanza, se cruzaron en medio de insultos, empujones y golpes.

El incidente comenzó cuando militantes de la JUP abordaron una mesa perteneciente a Somos Libres, colocaron una bandera encima y comenzaron a cantar consignas. En un video que circuló en redes sociales se observa el momento de la usurpación y la reacción de los libertarios, que denunciaron una provocación por parte del sector peronista.

Embed "UBA"



Porque militantes peronistas le taparon la mesa con una bandera a otros estudiantes libertarios. pic.twitter.com/0WrMYXbuu9 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 28, 2025 La tensión escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla campal entre varios jóvenes. En las imágenes difundidas se escucha a un hombre gritar “A vos te voy a matar” tras recibir una golpiza y caer al suelo.

Embed 4 kukas de 30 años cayeron en manada a fajar a un pibito porque hace 2 días hablo bien de milei en su facultad

Ahora si seguro la gente vota a kicillof kjj



(Despues llegaron los refuerzos y los hicieron cobrar a los viejos) pic.twitter.com/QpYRccL9GN — ElBuni (@therealbuni) August 28, 2025 Desde Somos Libres difundieron fotos de los carteles que la JUP habría pegado en su espacio. Entre ellos se leía: “Gorila aguante Cristina” y “Somos Libres para reprimir jubilados”.

Militantes kirchneristas y libertarios se agarraron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA Militantes kirchneristas y libertarios se agarraron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA. Embed Ahora, Facultad de Derecho UBA

Los viva Perón...

Kirchnerismo Nunca Más! pic.twitter.com/LwStkpQMgF — Cristina Ballesteros (@clballesteros35) August 28, 2025 En un comunicado, la agrupación libertaria acusó a los militantes kirchneristas de “intolerancia, robo y patoterismo barato”: “Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran. Los mismos que pregonan amor y justicia social terminaron mostrando lo de siempre: intolerancia, robo y patoterismo barato. Otra postal de un kirchnerismo que cuando no convence, golpea”.

Embed Facultad de Derecho UBA. Imaginate ir a Harvard y perderte esto pic.twitter.com/yZkjUiNplK — (@RealPatillas) August 28, 2025 Por el momento, la Juventud Universitaria Peronista no se pronunció sobre los hechos. La reacción de Milei Más tarde, el presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X, donde volvió a recurrir a una de sus frases de campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1961109702118707232&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS

VLLC! https://t.co/lIc0DdzUq8 — Javier Milei (@JMilei) August 28, 2025