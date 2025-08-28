Un violento enfrentamiento se produjo este jueves al mediodía en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de la agrupación Somos Libres, afín a La Libertad Avanza, se cruzaron en medio de insultos, empujones y golpes.
El incidente comenzó cuando militantes de la JUP abordaron una mesa perteneciente a Somos Libres, colocaron una bandera encima y comenzaron a cantar consignas. En un video que circuló en redes sociales se observa el momento de la usurpación y la reacción de los libertarios, que denunciaron una provocación por parte del sector peronista.
La tensión escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla campal entre varios jóvenes. En las imágenes difundidas se escucha a un hombre gritar “A vos te voy a matar” tras recibir una golpiza y caer al suelo.
Desde Somos Libres difundieron fotos de los carteles que la JUP habría pegado en su espacio. Entre ellos se leía: “Gorila aguante Cristina” y “Somos Libres para reprimir jubilados”.
Militantes kirchneristas y libertarios se agarraron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA
En un comunicado, la agrupación libertaria acusó a los militantes kirchneristas de “intolerancia, robo y patoterismo barato”: “Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran. Los mismos que pregonan amor y justicia social terminaron mostrando lo de siempre: intolerancia, robo y patoterismo barato. Otra postal de un kirchnerismo que cuando no convence, golpea”.
Por el momento, la Juventud Universitaria Peronista no se pronunció sobre los hechos.
La reacción de Milei
Más tarde, el presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X, donde volvió a recurrir a una de sus frases de campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más”.
