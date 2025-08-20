Charly fue distinguido en la UBA: "Pasaré a llamarme doctor Charly García"

Luego de mucho tiempo sin apariciones públicas, el músico recibió el título Honoris Causa. Fue en la sede de Puán, de la Universidad de Buenos Aires.

Charly García fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Aunque se especulaba que su asistencia no se concretara, el músico sorprendió a los presentes al asistir a la sede de Puán a recibir el reconocimiento.

“Gracias por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, señaló Charly. Su presencia y declaración emocionó a quienes se encontraban en el aula 108. El público acompañó la escena con cánticos, remeras con su rostro y música de fondo.

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA. X / @constat_concept Cabe mencionar que el Honoris Causa fue promovido por la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular. Además recibió el aval unánime del Consejo Superior.

En los fundamentos, se destacó su “vigorosa creatividad”, la “notable calidad musical” de su obra y la huella que dejó en la cultura argentina, “por su aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia”.

Embed CHARLY DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UBA La Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes impulsó la distinción por su aporte musical y también por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina pic.twitter.com/ffw8hMJV6D — RollingStoneAr (@RollingStoneAr) August 19, 2025 En el acto, la titular de la Cátedra de Estudios de Música Popular, Lisa Di Cione, definió a García como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”. Acompañaron la distinción Ricardo Gelpi (rector de la UBA), Ricardo Manetti (decano de Filosofía y Letras), Graciela Morgade (vicedecana) y la propia Di Cione.