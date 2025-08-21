21 de agosto de 2025 - 23:01

"Mamá Corazón": piden condenar a 3 años y 6 meses a Andrea del Boca

La actriz fue señalada, como partícipe necesaria, en los delitos cometidos con la financiación estatal de esa novela.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves, la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León pidió condenar a la actriz y productora Andrea del Boca a 3 años y 6 meses de prisión. Se la acusa como partícipe necesaria de administración fraudulenta, por los delitos cometidos con la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”.

El juicio se encuentra en su etapa final y la fiscalía consideró que hay pruebas para condenar a Del Boca y los demás acusados. Entre ellos se encuentra el exministro del Planificación Federal Julio De Vido, para quien reclamó una condena de 4 años y 6 meses de cárcel.

Además, pidió que se ordene el decomiso de bienes hasta recuperar el monto del delito. Por ende, exigió la restitución de manera solidaria y actualizada de casi 25 millones de pesos. En el caso de quienes eran funcionarios, solicitó que se disponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Cabe mencionar que el juicio seguirá el próximo jueves 28 de agosto, con el inicio de los alegatos de las defensas. En su alegato final, la fiscal León destacó que los entonces funcionarios “violaron los deberes de vigilancia, control y corrección de una contratación fraudulenta mediante triangulación para financiar discrecionalmente una obra de una productora privada y desembolsar cuantiosas sumas de dinero”.

Bajo esa misma línea, consideró que se cometió un “daño social” y que se trató de un “acto de corrupción que perjudicó al Estado Nacional y perjudicó también la confianza de ciudadanos”. León también hizo hincapié en el “privilegio que han tenido algunos sectores de ser beneficiados con políticas muy generosas”.

Estamos frente a un manejo irregular de fondos públicos en el marco de una política de fomento a la industria audiovisual implementada desde el Estado y esto exige reforzar los criterios de sanción y reproche social e institucional”, advirtió. La fiscalía reclamó condenas de entre 4 años y 4 años y 3 meses de prisión para los restantes juzgados en el debate oral.

El juicio comenzó el 6 de marzo pasado de manera virtual. Ahora, el proceso ingresó en la etapa de alegatos previa a las últimas palabras de los acusados y veredicto.

