"Mamá Corazón": piden condenar a 3 años y 6 meses a Andrea del Boca

La actriz fue señalada, como partícipe necesaria, en los delitos cometidos con la financiación estatal de esa novela.

Este jueves, la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León pidió condenar a la actriz y productora Andrea del Boca a 3 años y 6 meses de prisión. Se la acusa como partícipe necesaria de administración fraudulenta, por los delitos cometidos con la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”.

El juicio se encuentra en su etapa final y la fiscalía consideró que hay pruebas para condenar a Del Boca y los demás acusados. Entre ellos se encuentra el exministro del Planificación Federal Julio De Vido, para quien reclamó una condena de 4 años y 6 meses de cárcel.

Además, pidió que se ordene el decomiso de bienes hasta recuperar el monto del delito. Por ende, exigió la restitución de manera solidaria y actualizada de casi 25 millones de pesos. En el caso de quienes eran funcionarios, solicitó que se disponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Julio De Vido y Andrea del Boca Julio De Vido y Andrea del Boca, principales apuntados por la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”. Cabe mencionar que el juicio seguirá el próximo jueves 28 de agosto, con el inicio de los alegatos de las defensas. En su alegato final, la fiscal León destacó que los entonces funcionarios “violaron los deberes de vigilancia, control y corrección de una contratación fraudulenta mediante triangulación para financiar discrecionalmente una obra de una productora privada y desembolsar cuantiosas sumas de dinero”.

Bajo esa misma línea, consideró que se cometió un “daño social” y que se trató de un “acto de corrupción que perjudicó al Estado Nacional y perjudicó también la confianza de ciudadanos”. León también hizo hincapié en el “privilegio que han tenido algunos sectores de ser beneficiados con políticas muy generosas”.