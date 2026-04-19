Día Mundial de Los Simpson: por qué se celebra el 19 de abril y la verdad detrás de las predicciones

Cada 19 de abril, el mundo celebra el Día Mundial de Los Simpson para recordar su primera aparición en televisión en 1987. Lo que comenzó como breves cortos animados en un programa de variedades se transformó en un fenómeno cultural que, décadas después, sigue vigente por su humor ácido y sátira social.
Aunque muchos asocian el inicio de la serie con su estreno en 1989, la familia apareció por primera vez hace casi cuatro décadas dentro de The Tracey Ullman Show. Matt Groening diseñó a los personajes basándose en su propia familia y eligió el color amarillo por una razón estratégica: quería que el espectador se detuviera al ver algo llamativo mientras hacía zapping.
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Imagen de "Good Night" el primer episodio de la famosa serie animada, emitido el 19 de abril de 1987.
Wikipedia.
El origen en cortos y la estrategia del color amarillo
Aquel primer segmento titulado "Good Night" duraba apenas un minuto y mostraba un diseño mucho más rudimentario al que conocemos hoy. Con el tiempo, la producción evolucionó hacia una sátira constante sobre la política, el consumo y los medios, ganando múltiples premios internacionales y marcando el lenguaje cotidiano de varias generaciones.
Uno de los pilares de su vigencia es el mito de sus predicciones. Casos como la presidencia de Donald Trump o la compra de Fox por Disney alimentaron la idea de que los guionistas anticipan el futuro. Sin embargo, los creadores han sido tajantes: no existe tal capacidad. Matt Groening explica que si lanzás suficientes dardos, alguno dará en el blanco, atribuyendo el éxito a la pura coincidencia estadística tras producir cientos de episodios.
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Imagen del episodio "Bart al futuro" emitido el 19 de marzo del 2000.
El mito de las profecías y el riesgo de la desinformación
El verdadero motor de estas coincidencias es la sátira. En el famoso episodio de Trump, los guionistas simplemente plantearon un escenario que les parecía absurdo en el año 2000. Actualmente, la serie enfrenta un nuevo desafío: la desinformación viralizada en redes sociales que utiliza el nombre del show para validar noticias falsas.
A menudo circulan imágenes creadas con inteligencia artificial o montajes que aseguran predicciones inexistentes.
Entre los casos más comunes se encuentran:
- Falsas muertes de figuras públicas como la cantante Karol G o la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Imágenes de líderes políticos caracterizados como personajes que nunca aparecieron realmente en la serie.
- Supuestas teorías sobre ataques terroristas o lanzamientos tecnológicos que los guionistas jamás escribieron.
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Según los creadores de la serie y la cadena de televisión, seguiremos teniendo a Los Simpson en emisión un buen rato.
La serie renovará sus temporadas hasta 2029, asegurando que Springfield tenga algo nuevo que decir por varios años más. El impacto de los Simpson trasciende la pantalla; hoy es un referente cultural, económico y político que influye directamente en cómo entendemos la sociedad actual.