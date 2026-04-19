Día Mundial de Los Simpson: por qué se celebra el 19 de abril y la verdad detrás de las predicciones

El creador Matt Groening asegura que no hay magia sino estadística: con miles de episodios producidos, es inevitable que algunas bromas coincidan con la realidad.

Cada 19 de abril, el mundo celebra el Día Mundial de Los Simpson para recordar su primera aparición en televisión en 1987. Lo que comenzó como breves cortos animados en un programa de variedades se transformó en un fenómeno cultural que, décadas después, sigue vigente por su humor ácido y sátira social.

Aunque muchos asocian el inicio de la serie con su estreno en 1989, la familia apareció por primera vez hace casi cuatro décadas dentro de The Tracey Ullman Show. Matt Groening diseñó a los personajes basándose en su propia familia y eligió el color amarillo por una razón estratégica: quería que el espectador se detuviera al ver algo llamativo mientras hacía zapping.

image Imagen de "Good Night" el primer episodio de la famosa serie animada, emitido el 19 de abril de 1987. Wikipedia. El origen en cortos y la estrategia del color amarillo Aquel primer segmento titulado "Good Night" duraba apenas un minuto y mostraba un diseño mucho más rudimentario al que conocemos hoy. Con el tiempo, la producción evolucionó hacia una sátira constante sobre la política, el consumo y los medios, ganando múltiples premios internacionales y marcando el lenguaje cotidiano de varias generaciones.

Uno de los pilares de su vigencia es el mito de sus predicciones. Casos como la presidencia de Donald Trump o la compra de Fox por Disney alimentaron la idea de que los guionistas anticipan el futuro. Sin embargo, los creadores han sido tajantes: no existe tal capacidad. Matt Groening explica que si lanzás suficientes dardos, alguno dará en el blanco, atribuyendo el éxito a la pura coincidencia estadística tras producir cientos de episodios.

image Imagen del episodio "Bart al futuro" emitido el 19 de marzo del 2000. El mito de las profecías y el riesgo de la desinformación El verdadero motor de estas coincidencias es la sátira. En el famoso episodio de Trump, los guionistas simplemente plantearon un escenario que les parecía absurdo en el año 2000. Actualmente, la serie enfrenta un nuevo desafío: la desinformación viralizada en redes sociales que utiliza el nombre del show para validar noticias falsas.