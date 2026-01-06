"Los Simpson" hace un homenaje a su doblaje latino: cuándo se podrá ver la temporada 37 en Disney+

"Los Simpson" acaba de saldar una deuda histórica con una parte clave de su identidad global: el doblaje latinoamericano, que con el que la serie fue conocida en la pantalla de Telefe en Argentina (y Canal 9 en Mendoza).

Cuándo se estrena la temporada 37 de "Los Simpson" en Disney+: por qué es clave para la historia de la serie

¿De qué hablamos, puntualmente? Pues en el episodio 12 de la temporada 37, titulado "¡El chivo expiatorio!", la serie animada rinde un homenaje explícito a las voces que hicieron de Springfield un territorio propio para millones de espectadores hispanohablantes, con un gesto tan simbólico como inédito: el encuentro en pantalla de dos Homero Simpson.

El capítulo, que gira en torno a Bumblebee Man, marca el regreso de Humberto Vélez, la voz más emblemática de Homero en español latino. Vélez no solo interpreta nuevamente al personaje mexicano, sino que además aparece en un cameo final interpretándose a sí mismo, recuperando —aunque sea por un instante— el tono y la cadencia que definieron al Homero latino durante años. El resultado es un juego metanarrativo en el que conviven la voz original de Dan Castellaneta y la voz que, para buena parte de América Latina, fue siempre la “verdadera”.

La historia parte de un punto inesperado: tras años de comedia física, Bumblebee Man queda fuera de combate y decide contratar a Homero como su doble de acción. De ese vínculo nace una amistad que funciona como guiño cinéfilo a "Había una vez… en Hollywood", la película de Quentin Tarantino que retrata la relación entre un actor y su doble. La referencia no es casual: el episodio reflexiona sobre el trabajo invisible, sobre quienes ponen el cuerpo —o la voz— para que otros brillen.

El homenaje va más allá del simple fan service. "¡El chivo expiatorio!" se plantea como una reivindicación del doblaje entendido no como traducción mecánica, sino como un proceso creativo de adaptación cultural.

"Los Simpson" y Latinoamérica

Durante décadas, "Los Simpson" construyeron identidades distintas según el idioma, y en América Latina esas voces se volvieron parte del imaginario colectivo. El episodio reconoce, por primera vez de manera explícita, ese impacto.

Hay además otro gesto significativo para el público regional: la serie oficializa el nombre del personaje como “Homero” en Latinoamérica. La confirmación llega en una escena clave, cuando Marge grita “¡Homero!” mientras él cae por las escaleras de la pirámide de Teotihuacán, clausurando una discusión histórica sobre su pronunciación que atravesó generaciones.

Más de treinta años después de su estreno, "Los Simpson" siguen encontrando nuevas formas de dialogar con su propia historia. La temporada 37 estará disponible desde el miércoles 14 de enero de 2026 en Disney+, y este episodio deja en claro que el legado de la serie no se explica solo por sus guiones o personajes, sino también por las voces que, desde distintos rincones del mundo, les dieron vida.