Quién es Luli Bass, la bajista que enamoró a Ciro Martínez y generó conflicto en Los Piojos

La bajista, que entró a Los Piojos en 2024, ha sido relacionada amorosamente con el líder de la banda.

Ciro Martínez y Luli Bass habrían comenzado un romance.

Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista, es conocida como Luli Bass”, comenzó Iglesias. “Cuando ayer dije Luli Bass en mi casa, mi hijo saltó de emoción. Me dijo ‘es divina, la amo’ y miren lo que es su onda. Toca un bajo verde, con cuerdas verdes y con las uñas verdes”, añadió.

Embed - ¡RELACIÓN SECRETA EN EL MUNDO DEL ROCK! Ciro Martínez estaría saliendo con Luli Bass

Posteriormente, Fernanda Iglesias señaló que “hay una pequeña polémica con esto” y detalló: “Cuando se vuelven a juntar Los Piojos después de 15 años, no le avisan al bajista (Micky Rodríguez) y lo limpian, nadie entendía por qué. Pero no lo consultaban, no lo llamaron, no le preguntaron nada. Él se termina alejando y después Ciro la mete a Luli. Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía y la empieza a tratar muy bien, y ella se enamora, deja a su marido y hoy están juntos”.

A continuación, Iglesias reveló que Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente. “Yo recién hablé con Heber y le pregunté ‘¿Ustedes tienen algún conflicto?’. Me dijo ‘Está todo bien, me llevo muy bien con ella’.

Por su parte, el panelista Matías Vázquez le preguntó a su compañera por qué a Ciro le cuesta mucho blanquear sus relaciones. “Le cuesta muchísimo blanquear sus vínculos porque él es muy mujeriego, es muy pirata”, fue la respuesta de la comunicadora.

Quién es Luli Bass, la nueva novia de Ciro Martínez

Se trata de Luciana Valdés. Con 35 años y más de dos décadas de experiencia en la música, asumió el desafío de ocupar el lugar del bajista fundador del conjunto.

Luli comenzó su carrera profesional a los 14 años, integrando la banda del legendario baterista Black Amaya. Desde entonces, formó parte de la banda de Jimmy Rip, integró la banda de Juanse, fundó Led Ladies tributo a Led Zeppelin, participó en presentaciónes de Fer Ruiz Diaz y Valeria Lynch, y hasta su llegada a Los Piojos, acompañó el proyecto solista de Mariano Martínez, guitarrista de ex Attaque 77.

