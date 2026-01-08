Quién es Luli Bass, la bajista que enamoró a Ciro Martínez y generó conflicto en Los Piojos

La bajista, que entró a Los Piojos en 2024, ha sido relacionada amorosamente con el líder de la banda.

Al aire de Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias contó en que el cantante y líder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez está de novio con Luli Bass, la bajista que estuvo en la última formación de la banda, en reemplazo de Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, el bajista fundador del grupo.

“Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista, es conocida como Luli Bass”, comenzó Iglesias. “Cuando ayer dije Luli Bass en mi casa, mi hijo saltó de emoción. Me dijo ‘es divina, la amo’ y miren lo que es su onda. Toca un bajo verde, con cuerdas verdes y con las uñas verdes”, añadió.

Embed - ¡RELACIÓN SECRETA EN EL MUNDO DEL ROCK! Ciro Martínez estaría saliendo con Luli Bass Posteriormente, Fernanda Iglesias señaló que “hay una pequeña polémica con esto” y detalló: “Cuando se vuelven a juntar Los Piojos después de 15 años, no le avisan al bajista (Micky Rodríguez) y lo limpian, nadie entendía por qué. Pero no lo consultaban, no lo llamaron, no le preguntaron nada. Él se termina alejando y después Ciro la mete a Luli. Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía y la empieza a tratar muy bien, y ella se enamora, deja a su marido y hoy están juntos”.

A continuación, Iglesias reveló que Luli Bass estaba casada con el baterista Heber Vicente. “Yo recién hablé con Heber y le pregunté ‘¿Ustedes tienen algún conflicto?’. Me dijo ‘Está todo bien, me llevo muy bien con ella’.

Ciro Martínez Ciro Martínez y Luli Bass habrían comenzado un romance. web Por su parte, el panelista Matías Vázquez le preguntó a su compañera por qué a Ciro le cuesta mucho blanquear sus relaciones. “Le cuesta muchísimo blanquear sus vínculos porque él es muy mujeriego, es muy pirata”, fue la respuesta de la comunicadora.