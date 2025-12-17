Los Simpson cumple 36 años: los 36 mejores episodios rankeados

Es imposible no encontrar en cualquier conversación una referencia a Los Simpson. La serie animada creada por Matt Groening no sólo marcó generaciones, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que sigue vigente 36 años después de la emisión de su primer episodio .

Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 , el programa acumula más de 800 episodios a la fecha y 37 temporadas ininterrumpidas logró mantener a su audiencia fiel, incluso ante los cuestionamientos que surgieron en sus épocas más recientes por cambios en la calidad de las historias o el doblaje.

El episodio que debía inaugurar la serie, el de la niñera malvada , fue retrasado debido a problemas en la animación, y en su lugar, el especial navideño “Simpsons Roasting on an Open Fire” (cuando la familia adopta a Ayudante de Santa) se convirtió en el primero en salir al aire hace exactamente 36 años por la cadena estadounidense Fox .

Aquel episodio presentó al mundo a la familia más disfuncional y querida de la televisión, sentando las bases de lo que sería una comedia repleta de ironía, perspicacia y corazón.

"Simpsons Roasting on an Open Fire", primer episodio de Los Simpson emitido el 17 de diciembre de 1989

En su vasta historia, Los Simpson se adaptó a los tiempos, convirtiéndose en un espejo satírico de la sociedad estadounidense. Sus guiones, cargados de referencias pop y diálogos hilarantes, además de risas, son impecables críticas mordaces sobre la política, la cultura y los valores contemporáneos.

Por los 36 años, te compartimos un ranking de los 36 mejores episodios de "Los Simpson" (los mejores diez están destacados al final):

36. Milhouse dividido (T08E6)

35. La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson (T09E01)

34. Homero al bat (T03E17)

33. Un Flanders serio (T33E06 - T33E07)

32. La vida de Bart (T27E09)

31. El bebé de mamá (T07E11)

30. La casita del horror XXXIII (T34E06)

29. Llamarada Moe (T03E10)

28. El show de Tomy, Daly y Poochie (T08E14)

27. Bart contra Australia (T07E16)

26. Homero en el espacio profundo (T05E15)

25. El cuarteto de Homero (T05E01)

24. Los expedientes secretos de Springfield (T08E10)

23. El limonero de Troya (T06E24)

22. La fobia de Homero (T08E15)

21. Homero hereje (T04E04)

20. Marge consigue empleo (T04E07)

19. ¿Quién mató al Señor Burns? Partes 1 y 2 (T06E025 - T07E01)

18. $pringfield próspero o el problema del juego (T05E10)

17. Don Barredora (T04E09)

16. Lisa y los deportes (T06E08)

15. Homero detective (T05E11)

14. Sólo se muda dos veces (T08E02)

13. La casita del horror V (T06E06)

12. Homero mal hombre (T06E09)

11. Homero va a la universidad (T05E03)

10. El enemigo de Homero (T08E23)

Frank Grimes es un empleado correctísimo, perseverante y repleto de logros académicos que no puede tolerar cómo alguien como Homero tiene una vida “perfecta”, sin problemas ni apuros pese a su mediocridad intelectual.

9. Lisa, la vegetariana (T07E05)

Lisa suele plantear varios interesantes debates en la serie. Cuando decide convertirse en vegetariana, ella está dispuesta a obligar al resto a seguir su camino. Sin embargo, tras sabotear una parrillada de su padre, comprende que la tolerancia es primordial, gracias al consejo de Paul y Linda McCartney. Porque, como dijo Troy McClure, “si una vaca pudiera te comería a ti y a todos tus seres queridos”.

8. La última tentación de Homero (T05E09)

Oh Margo, llegaste a mi vida volando y te quité las alas… Homero experimenta sentimientos por su nueva compañera de trabajo en la planta nuclear. La inesperada situación pone en jaque su relación con Marge, debido a que Margo parece ser su verdadera alma gemela.

7. Cabo de miedosos (T05E02)

Bob Patiño está dispuesto a cobrar venganza por Bart, lo que obliga a la familia Simpson a cambiar su identidad a Thompson y mudarse al lago del terror.

Pese a las múltiples referencias al cine de terror y un cierre con una secuencia de ópera, los productores tuvieron problemas para llegar a los 22 minutos, por lo que extendieron alguna que otra escena. Sí, por eso ves a Bob pegándose con un rastrillo durante casi 30 segundos.

6. El oso de Burns (T05E04)

Siempre es un lujo cada aparición del Sr. Burns, más cuando se trata de su complicado pasado. Un sueño y su festejo de cumpleaños -con Los Ramones incluidos- le traen recuerdos de su oso Bobo, el cual abandonó de pequeño.

Por esas cosas del destino, el peluche llega a manos de Maggie y tanto Burns como Smithers hacen todo lo posible para quitárselo.

5. Y con Maggie son tres (T06E13)

En una reunión familiar, Homero revela cómo fue la llegada de la pequeña Maggie, quizás la más ignorada del clan. Pero la charla trae a colación lo que tuvo que abandonar, justo cuando se sentía en el mejor momento de su vida. Imposible no llorar con el tierno “Do it for her” del final.

4. Bart vende su alma (T07E04)

Homero lleva a Marge a una convención de golosinas, pero una venus de jalea le trae problemas inesperados cuando la niñera lo acusa de acoso sexual.

El capítulo es un reflejo de cómo los medios de comunicación (y hoy, las redes sociales) tratan un tema tan delicado, incluso al límite de la banalización. “Y lo último del gran escándalo, Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que le da poderes sexuales”, asegura un periodista.

3. 22 películas cortas sobre Springfield (T07E21)

Bart y Milhouse se preguntan qué será de la vida de los demás habitantes de Springfield. En una serie de historias a lo “Pulp Fiction” con mucha creatividad, Apu se divierte con Sanjay como un alegre bengalí, Lisa intenta despegarse el chicle de su cabello y Skinner invita al superintendente Chalmers a comer “hamburguejas al vapor”.

2. La última salida a Springfield (T04E17)

Los empleados de la planta nuclear se quedan sin plan dental, justo cuando Lisa necesita frenos. Homero decide intervenir y lidera el sindicato en una tensa negociación con el Sr. Burns.

1. Marge contra el monorriel (T04E12)

Esta genialidad escrita por Conan O’Brien presenta a una Marge que duda de las intenciones de Ricky Mandino, un estafador que convence a Springfield de construir un monorriel. En el viaje inaugural, Homero, en el rol de maquinista, debe salvar a los pasajeros de un fatídico final.

Gags por doquier, referencias desde “Star Trek”, pasando por “Batman” y hasta Hannibal Lecter, más un timing perfecto. Difícil elegir un solo diálogo de esta obra maestra. Como diría Leonard Nimoy: “Bien, ya cumplí mi misión aquí”.