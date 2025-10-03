El cambio radical de Disney+ que afecta a los fans de Los Simpson y mata a una marca

Star llega a su fin en Latinoamérica , ya que Disney rebautizará la marca, que originalmente reemplazó a Fox , como Hulu . El importante cambio será el miércoles 8 de octubre , además de sumar una nueva interfaz para navegar y ver contenido en la app de Disney+ (Disney Plus).

Básicamente, los usuarios verán la pestaña (bundle) dedicada a Star renombrada como Hulu, ahora con énfasis en el color verde. Todas las comedias animadas, dramas de prestigio, series true crime, animé y producciones originales premiadas pasarán a estar disponibles allí.

En la lista se destacan títulos como " Los Simpson ", "El oso", "Alien: Earth", "Only Murders in the Building", "Futurama", "Padre de familia", "Grey's Anatomy" y producciones locales como "El encargado" y "Nada" , entre otros.

La nueva interfaz de Disney+, reemplazando Star por Hulu

La transición puede generar confusión, ya que en Estados Unidos Hulu funciona hace varios años como una plataforma aparte, con un catálogo distinto gracias a alianzas con Warner Bros. Discovery o Paramount. Sin embargo, esa variedad no se trasladará a la versión internacional (la de Argentina), que se limitará a los contenidos propios de Disney y sus estudios.

En paralelo, la aplicación de Disney+ estrenará nueva imagen y diseño para navegar y ver el contenido, similar al de la plataforma Apple TV+.

La nueva interfaz de Disney+ tendrá cuatro nuevas secciones en su página principal:



• Para ti

• Disney+

• Hulu

pic.twitter.com/FrZSoTmyyf — Disney+ LATAM News | NOT AFFILIATED (@MyDisneyLA) October 2, 2025

De Fox a Star y ahora Hulu

El origen de Star se remonta a 2019, cuando The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox y buscó desvincularse de la marca Fox en todo el mundo. Por ejemplo, 20th Century Fox pasó a llamarse 20th Century Studios, mientras que el canal de cable Fox pasó a ser directamente Star.

De esta forma, Star se convirtió en el paraguas para los contenidos “para adultos” dentro de Disney+.

En América Latina se lanzó al principio Star+ como un servicio independiente, lo que obligaba a contratar dos suscripciones. Con el tiempo, y ante el poco éxito de suscriptores, Disney unificó Star+ en Disney+, simplificando la experiencia.

Ahora, la decisión de expandir Hulu a los mercados internacionales completa el círculo desde el 8 de octubre.

Disney, que en 2025 adquirió la participación restante de Comcast en Hulu, apuesta a una única marca global que acompañe a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los deportes de ESPN en la plataforma.

Con la modificación radical, Star quedará reducida a su última presencia en la región: el sello de distribución de películas latinoamericanas Star Distribution y el canal de TV lineal Star Channel, ambos destinados a desaparecer en el mediano plazo.

Cuánto cuesta Disney+ en Argentina

El abono mensual estándar (Full HD y dos dispositivos) cuesta $12.999 por mes.

El plan premium ya está en $18.399 e incluye contenidos en 4K UHD, cuatro dispositivos y todos los canales y eventos de ESPN.

La opción más barata es el plan estándar con anuncios, a $9.999.