El cambio radical de Disney+ que afecta a los fans de Los Simpson y mata a una marca

Star llega a su fin en Latinoamérica, ya que Disney rebautizará la marca, que originalmente reemplazó a Fox, como Hulu. El importante cambio será el miércoles 8 de octubre, además de sumar una nueva interfaz para navegar y ver contenido en la app de Disney+ (Disney Plus).
Básicamente, los usuarios verán la pestaña (bundle) dedicada a Star renombrada como Hulu, ahora con énfasis en el color verde. Todas las comedias animadas, dramas de prestigio, series true crime, animé y producciones originales premiadas pasarán a estar disponibles allí.
La nueva interfaz de Disney+, reemplazando Star por Hulu
La nueva interfaz de Disney+, reemplazando Star por Hulu
En la lista se destacan títulos como "Los Simpson", "El oso", "Alien: Earth", "Only Murders in the Building", "Futurama", "Padre de familia", "Grey's Anatomy" y producciones locales como "El encargado" y "Nada", entre otros.
La transición puede generar confusión, ya que en Estados Unidos Hulu funciona hace varios años como una plataforma aparte, con un catálogo distinto gracias a alianzas con Warner Bros. Discovery o Paramount. Sin embargo, esa variedad no se trasladará a la versión internacional (la de Argentina), que se limitará a los contenidos propios de Disney y sus estudios.
En paralelo, la aplicación de Disney+ estrenará nueva imagen y diseño para navegar y ver el contenido, similar al de la plataforma Apple TV+.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MyDisneyLA/status/1973785014665146414&partner=&hide_thread=false
De Fox a Star y ahora Hulu
El origen de Star se remonta a 2019, cuando The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox y buscó desvincularse de la marca Fox en todo el mundo. Por ejemplo, 20th Century Fox pasó a llamarse 20th Century Studios, mientras que el canal de cable Fox pasó a ser directamente Star.
De esta forma, Star se convirtió en el paraguas para los contenidos “para adultos” dentro de Disney+.
En América Latina se lanzó al principio Star+ como un servicio independiente, lo que obligaba a contratar dos suscripciones. Con el tiempo, y ante el poco éxito de suscriptores, Disney unificó Star+ en Disney+, simplificando la experiencia.
Disney+ mata Star y lo reemplaza por Hulu
Disney+ mata Star y lo reemplaza por Hulu
Ahora, la decisión de expandir Hulu a los mercados internacionales completa el círculo desde el 8 de octubre.
Disney, que en 2025 adquirió la participación restante de Comcast en Hulu, apuesta a una única marca global que acompañe a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los deportes de ESPN en la plataforma.
Con la modificación radical, Star quedará reducida a su última presencia en la región: el sello de distribución de películas latinoamericanas Star Distribution y el canal de TV lineal Star Channel, ambos destinados a desaparecer en el mediano plazo.
Cuánto cuesta Disney+ en Argentina
El abono mensual estándar (Full HD y dos dispositivos) cuesta $12.999 por mes.
El plan premium ya está en $18.399 e incluye contenidos en 4K UHD, cuatro dispositivos y todos los canales y eventos de ESPN.
La opción más barata es el plan estándar con anuncios, a $9.999.