"Odian que alguien humilde tenga éxito": el descargo de Lali sobre por qué no quiso decir cuánto dinero tiene

“¿Derá que odian que alguien humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás?”, respondió Lali Espósito en X a las críticas sobre sus declaraciones de cuánto dinero tiene en su cuenta. La cantante participó de un programa español y esquivó la pregunta. En cambio, dijo qué hizo con las ganancias de su trabajo.

Durante su última visita a España , donde fue jurado del Festival de Cine San Sebastián, la también actriz asistió al programa “La Revuelta”. Allí, el conductor David Broncano le preguntó por su patrimonio y la artista no dio una cifra sino que aseguró no estar forrada en plata pero que le va bien.

Lali, que comenzó a trabajar a los 10 años en las series de Cris Morena, explicó: “ No gasto en boludeces. No me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Soy una mujer argentina, nacida y criada en un barrio bajo, y no me sale gastar en cosas ostentosas ”.

"Fantasma": Porque Lali Espósito quiso hacerse la humilde diciendo: "Crecí en un barrio bajo, no me sale tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", pese a haber nacido en Parque Patricios y gastar fortunas a diario. pic.twitter.com/KFgTIeDHur

La artista agregó que su prioridad siempre fue mejorar la calidad de vida de sus familiares, les regaló casas y otras comodidades, antes de comprarse carteras de marcas caras o autos extravagantes.

En cuanto la artista hizo estas declaraciones, usuarios en redes no tardaron en mostrar fotos de la artista con carteras Louis Vuitton o de sus vacaciones en costos yates.

Lali con su cartera Louis Vuitton. Lali con su cartera Louis Vuitton. gentileza

Otros remarcaron que su pensamiento, de solo ayudar a los suyos, la convertía en más libertaria que el propio presidente Javier Milei. "Es el reflejo del doble discurso K", remataron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiltonFriedom5/status/1973870343971614868&partner=&hide_thread=false Lali es más libertaria e individualista que Milei.



Toda para ella y los suyos. Nunca redistribuir el ingreso con los más necesitados. Te felicito. pic.twitter.com/YYcgSbGIUW — Milton Friedom5 (@MiltonFriedom5) October 2, 2025

La respuesta de Lali Espósito a los haters libertarios

Al ver las críticas, la jurado de La Voz Argentina hizo un fuerte descargo en X: “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque, evidentemente, los necesitan”.

Y aclaró que tal vez otros, en su lugar, hubieran preferido comprar un Rolls Royce, mientras que ella prefirió gastar su dinero en una casa para sus padres y garantizar el bienestar de su familia.

“Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago”, continuó. Y apuntó: “Pero algunos no se gastan ni en escuchar. Entonces pienso: ¿será que, en el fondo, odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?“.

Por último afirmó que no le avergüenza de dónde viene, ni cómo le va, al igual que lo que hace con su dinero. “Además de subtítulos, necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea”, cerró.