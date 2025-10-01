"Muchísimas": Lali reveló sus encuentros íntimos con Pedro Rosemblat en medio de una entrevista

Lali Espósito, reconocida por su estilo frontal y desinhibido durante su visita a La Revuelta, el ciclo de entrevistas que conduce David Broncano en la televisión española. En medio de su estadía en España por el Festival de San Sebastián, donde formó parte del jurado oficial, la cantante se presentó en el programa y terminó sorprendiendo al público al hablar sin filtros sobre su relación con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Gelatina. Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Gelatina. Las confesiones de Lali en la TV española La charla tomó un giro inesperado cuando el conductor, fiel a la dinámica del ciclo, le preguntó a la artista sobre su vida íntima en los últimos treinta días. Lali no esquivó la cuestión y respondió con humor: “Muchísimas, porque mi novio está acá”. El comentario generó complicidad con el público y, de inmediato, la cámara enfocó a Rosemblat, ubicado entre los presentes. “Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”, bromeó la intérprete.

Embed Lali siendo Lali en España



La cantante fue al programa “La revuelta” y le preguntaron cuántas veces lo hizo últimamente y ella respondió sin ponerse colorada.



¿Sos como Lali o Pedro? #lali #laliesposito #pedrorosemblat #larevuelta #lalienlarevuelta pic.twitter.com/ASn6wvynlE — Data Crush (@DataCrushNews) October 1, 2025 La respuesta de su pareja Pedro, algo más reservado, intentó suavizar el momento al admitir: “Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”. Pero la cantante fue por más. Ante una repregunta de Broncano sobre cómo había manejado su agenda en España, reveló sin vueltas: “Yo estuve diez días en el festival de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté hasta que él llegó”. La confesión directa y desinhibida provocó carcajadas y aplausos.