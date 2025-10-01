1 de octubre de 2025 - 22:12

"Muchísimas": Lali reveló sus encuentros íntimos con Pedro Rosemblat en medio de una entrevista

La reconocida cantante confesó su estadía en España, donde participó del Festival de San Sebastián.

Lali Espósito reveló el apodo que le puso Pedro Rosemblat.

Lali Espósito reveló el apodo que le puso Pedro Rosemblat.

Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Gelatina.
Lali Esp&oacute;sito con Pedro Rosemblat en Gelatina.&nbsp;

Lali Espósito con Pedro Rosemblat en Gelatina.

Las confesiones de Lali en la TV española

La charla tomó un giro inesperado cuando el conductor, fiel a la dinámica del ciclo, le preguntó a la artista sobre su vida íntima en los últimos treinta días. Lali no esquivó la cuestión y respondió con humor: “Muchísimas, porque mi novio está acá”. El comentario generó complicidad con el público y, de inmediato, la cámara enfocó a Rosemblat, ubicado entre los presentes. “Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”, bromeó la intérprete.

La respuesta de su pareja

Pedro, algo más reservado, intentó suavizar el momento al admitir: “Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”. Pero la cantante fue por más. Ante una repregunta de Broncano sobre cómo había manejado su agenda en España, reveló sin vueltas: “Yo estuve diez días en el festival de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté hasta que él llegó”. La confesión directa y desinhibida provocó carcajadas y aplausos.

El conductor, entre divertido y sorprendido, señaló la incomodidad de Rosemblat, que reaccionaba con gestos de pudor ante cada declaración. Sin embargo, el cruce se mantuvo en un tono distendido, con Lali rematando: “Yo soy una tipa sincera”, frase que reforzó la ovación del público. Finalmente, la artista cerró su participación con una arenga contagiosa: “¡Viva el amor!”.

