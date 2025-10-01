"Es un proceso largo": Daniela Celis volvió a dar detalles del estado de salud de Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina tras casi veinte días de internación, y en esta etapa Daniela Celis , madre de sus hijas, confirmó que los médicos realizarán una toilette en la herida de la cirugía de tórax a la que fue sometido recientemente.

El corto pero sentido mensaje de Santiago del Moro a Thiago Medina en medio de su delicado estado de salud

En su último comunicado, la influencer explicó que el joven “ sigue evolucionando favorablemente , está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal ”. Además, señaló que este jueves “se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”.

Celis pidió mantener el acompañamiento espiritual: “Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”. Y agregó: “Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente ”.

El procedimiento anunciado es clave en el cuidado postquirúrgico , ya que consiste en limpiar, desinfectar y tratar la incisión y el sitio donde fueron colocados los drenajes en el pecho, que permiten al organismo eliminar fluidos.

El objetivo de la intervención es evitar infecciones, asegurar una correcta cicatrización y retirar aire o líquidos acumulados en la zona, mediante la revisión y el vaciado de los drenajes, lo que representa un paso más en la recuperación de Medina.

El grave accidente de Thiago Medina

El accidente de Thiago Medina ocurrió el 12 de septiembre de 2025 en la intersección de la Ruta 7 y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El ex participante de Gran Hermano, de 22 años, circulaba en moto cuando colisionó contra un automóvil y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado.

Thiago Medina Thiago Medina sigue luchando por su vida tras dos semanas de internación. web

A más de dos semanas del hecho, el joven comenzó a mostrar signos de mejoría. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas gemelas Laia y Aimé, informó que Thiago está despierto, se alimenta por sus propios medios y recibe oxígeno a través de una cánula nasal. Además, los médicos lograron retirarle la asistencia respiratoria mecánica y pudo comunicarse, llegando a preguntar por sus hijas.

En el hospital lo acompañan de cerca su familia, entre ellos su hermana Camila Deniz y la propia Celis, quienes solicitaron respeto por la privacidad en este momento difícil. También agradecieron los mensajes de apoyo recibidos y organizaron una cadena de oración para acompañar la recuperación del joven.