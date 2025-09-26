Daniela Celis contó que Thiago Medina comenzó otro tratamiento: "Seguimos rezando"

La ex Gran Hermano, realizó un reciente publicación en su cuenta de Instagram informando los últimos detalles sobre la salud de Thiago Medina.

Thiago Medina protagonizó hace trece días un accidente vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luchando por su vida, con ambos pulmones comprometidos.

Si bien durante el jueves no hubo otro parte médico del hospital, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, señaló en sus redes que “se encuentra estable y no presentó fiebre”. Además, “se siguen realizando las curaciones de la cirugía y continúa con antiobióticos”.

Thiago Medina Se conoció como sigue la salud de Thiago Medina. Web Tras visitarlo, reforzó el pedido de oración para que el exparticipante de Gran Hermano se recupere: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que estamos esperando”.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina Según el último parte médico que dio a conocer el hospital, a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Advirtieron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

“Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, detallaron.