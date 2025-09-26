26 de septiembre de 2025 - 09:17

Daniela Celis contó que Thiago Medina comenzó otro tratamiento: "Seguimos rezando"

La ex Gran Hermano, realizó un reciente publicación en su cuenta de Instagram informando los últimos detalles sobre la salud de Thiago Medina.

Se conoció como sigue la salud de Thiago Medina.

Si bien durante el jueves no hubo otro parte médico del hospital, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, señaló en sus redes que “se encuentra estable y no presentó fiebre”. Además, “se siguen realizando las curaciones de la cirugía y continúa con antiobióticos”.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Según el último parte médico que dio a conocer el hospital, a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Advirtieron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

“Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, detallaron.

Thiago Medina
Se conoció como sigue la salud de Thiago Medina.

Asimismo, informaron que en las últimas horas el mediático “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables.

Tratan de evitar una traqueotomía

Desde el entorno de la familia Medina insistieron en que el foco está puesto en sus pulmones, resaltando la importancia de evitar una traqueotomía. Según el staff médico, el objetivo en el corto plazo es desentubarlo, para que el Thiago empiece a respirar por sus propios medios.

