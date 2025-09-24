24 de septiembre de 2025 - 20:19

"Los milagros existen": el comentario de Marcela Tauro sobre la delicada situación de Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano continúa internado. El pronóstico sigue siendo reservado.

Polino mandó al frente a Marcela Tauro y contó que un famoso estaba loco por la periodista
Polino mandó al frente a Marcela Tauro y contó que un famoso estaba loco por la periodista

Foto:

Por Redacción Espectáculos

El último parte médico confirmó que Thiago Medina, de 22 años, logró atravesar con éxito las instancias más graves luego del accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre. Durante la transmisión de Intrusos, Marcela Tauro recordó un accidente similar al que vivió el ex participante de Gran Hermano

Leé además

daniela celis atraviesa una crisis total tras el accidente de thiago medina: no se con que

Daniela Celis atraviesa una crisis total tras el accidente de Thiago Medina: "No sé con qué"

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.

Qué es la injuria pulmonar, la nueva complicación que le detectaron a Thiago Medina

Por Agustín Zamora

Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde recibe atención médica desde hace 11 días. Su pronóstico sigue siendo reservado.

Daniela Celis y Thiago Medina

La grave situación de Thiago Medina

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que Medina presentó un episodio de descompensación respiratoria que obligó a una intervención inmediata del equipo médico. Tras aplicar maniobras específicas, los profesionales lograron una respuesta favorable.

Thiago Medina
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.

Según el comunicado, el paciente ya no requiere drogas, se encuentra estable en sus parámetros ventilatorios y en los gases arteriales, y continúa bajo tratamiento antibiótico ajustado a protocolos. El parte subrayó que el joven superó los momentos más críticos del politrauma y que su evolución se monitorea de forma permanente.

El testimonio de Marcela Tauro

La noticia provocó una fuerte movilización en su entorno y en las redes sociales, donde se multiplican los mensajes de apoyo y las cadenas de oración. En Intrusos (América TV), Marcela Tauro recordó una experiencia similar vivida con su expareja José María Álvarez: “También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, estuvo mucho tiempo internado y su cuadro era parecido al de Thiago. Al principio se había complicado y después salió. La cadena de oración es fundamental”, señaló. Además, compartió que en su caso recurrió a prácticas religiosas y espirituales, como el uso de agua bendita y rosarios, y destacó que “los milagros existen”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por INTRUSOS (@intrusos)

El equipo interdisciplinario del hospital decidió ajustar la vía de administración de la analgesia para mejorar el control del dolor y modificar el esquema antibiótico, donde consideraron la evolución clínica favorable de las últimas horas. El comunicado oficial destacó que los controles son estrictos y que cada parámetro vital se revisa con atención, aplicando cambios según la respuesta del paciente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

situacion extrema: el doloroso relato de uno de los hermanos de thiago medina y el parte medico

"Situación extrema": el doloroso relato de uno de los hermanos de Thiago Medina y el parte médico

Por Redacción Espectáculos
Dolores Fonzi dirige e interpreta a la protagonista en su nueva película Belén

"Belén" es la película elegida para representar a la Argentina en los premios Oscar 2026

Por Redacción Espectáculos
florencia pena comparo la gestion de milei con otras gestiones: nunca vi a mi mama tan mal

Florencia Peña comparó la gestión de Milei con otras gestiones: "Nunca vi a mi mamá tan mal"

Por Redacción
martin fierro a la television 2025: todos los conductores de la alfombra roja y las sorpresas

Martín Fierro a la Televisión 2025: todos los conductores de la alfombra roja y las sorpresas

Por Redacción Espectáculos