"Los milagros existen": el comentario de Marcela Tauro sobre la delicada situación de Thiago Medina

El último parte médico confirmó que Thiago Medina, de 22 años, logró atravesar con éxito las instancias más graves luego del accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre. Durante la transmisión de Intrusos, Marcela Tauro recordó un accidente similar al que vivió el ex participante de Gran Hermano
Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde recibe atención médica desde hace 11 días. Su pronóstico sigue siendo reservado.
Daniela Celis y Thiago Medina
La grave situación de Thiago Medina
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que Medina presentó un episodio de descompensación respiratoria que obligó a una intervención inmediata del equipo médico. Tras aplicar maniobras específicas, los profesionales lograron una respuesta favorable.
Thiago Medina
Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el accidente sufrido hace casi dos semanas.
Según el comunicado, el paciente ya no requiere drogas, se encuentra estable en sus parámetros ventilatorios y en los gases arteriales, y continúa bajo tratamiento antibiótico ajustado a protocolos. El parte subrayó que el joven superó los momentos más críticos del politrauma y que su evolución se monitorea de forma permanente.
El testimonio de Marcela Tauro
La noticia provocó una fuerte movilización en su entorno y en las redes sociales, donde se multiplican los mensajes de apoyo y las cadenas de oración. En Intrusos (América TV), Marcela Tauro recordó una experiencia similar vivida con su expareja José María Álvarez: “También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, estuvo mucho tiempo internado y su cuadro era parecido al de Thiago. Al principio se había complicado y después salió. La cadena de oración es fundamental”, señaló. Además, compartió que en su caso recurrió a prácticas religiosas y espirituales, como el uso de agua bendita y rosarios, y destacó que “los milagros existen”.
El equipo interdisciplinario del hospital decidió ajustar la vía de administración de la analgesia para mejorar el control del dolor y modificar el esquema antibiótico, donde consideraron la evolución clínica favorable de las últimas horas. El comunicado oficial destacó que los controles son estrictos y que cada parámetro vital se revisa con atención, aplicando cambios según la respuesta del paciente.