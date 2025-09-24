24 de septiembre de 2025 - 21:25

Rihanna presentó a su tercera hija con un emotivo homenaje a su pareja A$AP Rocky

Rihanna compartió las primeras imágenes de su tercera hija, nacida el 13 de septiembre, y reveló su nombre: Rocki Irish Mayers.

Once días después del nacimiento, Rihanna anunció públicamente la llegada de su tercer bebé, la primera niña de la familia que forma junto al rapero A$AP Rocky. La cantante de Barbados publicó una tierna imagen con la pequeña en brazos y reveló su nombre completo, Rocki Irish Mayers.

Fue una forma de homenaje directamente al padre, cuyo nombre artístico es A$AP Rocky, pero cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers.

La artista acompañó la publicación con pequeños detalles personales: una fotografía en la que lleva un anillo con la palabra “mom” (mamá) y otra imagen de unos guantes de boxeo miniatura de color rosa, símbolos del nuevo capítulo que comienza como madre de una niña.

El anuncio del tercer embarazo había sorprendido al mundo en mayo, cuando Rihanna asistió a la MET Gala luciendo un diseño de Marc Jacobs que dejaba al descubierto su silueta premamá, confirmando lo que eran solo rumores hasta ese momento. No era la primera vez que la artista optaba por dar la noticia de manera inesperada: ya había revelado su segundo embarazo en plena actuación durante el show del entretiempo del Super Bowl.

Cómo fueron los embarazos de Rihanna

A lo largo de sus tres embarazos, Rihanna eligió momentos poco convencionales para hacer los anuncios. El primero se conoció en 2022 mediante una caminata por las calles de Nueva York junto a A$AP Rocky, luciendo su panza con orgullo. El segundo fue aún más sorpresivo: ocurrió en febrero de 2023 durante su actuación en el Super Bowl, cuando la artista apareció con un enterito rojo que dejó ver su vientre. Para su tercer embarazo, optó por la alfombra roja de la MET Gala, donde mostró su silueta premamá con un vestido blanco firmado por Marc Jacobs. Cada revelación reflejó una constante: su decisión de compartir estos momentos desde la autenticidad y sin intermediarios.

Rihanna y A$AP Rocky comenzaron su relación en 2020. Su primer hijo, RZA, nació en 2022 y el segundo, Riot, llegó en 2023. En una entrevista con Vogue, la intérprete de “Umbrella” había asegurado que siempre pensó que se casaría antes de formar una familia, pero que no necesariamente debía ser así. Hoy, disfruta de una maternidad plena, ahora también con su primera hija en brazos.

